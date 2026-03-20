Acasa » Sport » Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)

Ana Maria
20 mart. 2026, 11:23
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Ce a declarat Florin Prunea în direct
  2. Ce a spus Prunea după izbucnirea scandalului

Fostul portar Florin Prunea a făcut o gafă, în direct, la emisiunea iAMSport LIVE. A spus că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar fi făcut videochat.

Ce a declarat Florin Prunea în direct

Pe 18 martie, Florin Prunea a afirmat într-o emisiune online că are informații conform cărora Diana Buzoianu ar fi făcut videochat înainte de a deveni ministru.

“Auzi, ia bagă pe Google Diana Buzoianu, să vezi ceva. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. Ia bagă acolo. A făcut, mă, videochat. Ia bagă, mă, să vezi! Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu. În Slobozia a făcut, mă! Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte”, a spus Prunea.

Ce a spus Prunea după izbucnirea scandalului

Gafa s-a viralizat rapid, generând numeroase reacții și un scandal public de amploare.

În urma reacțiilor negative, Florin Prunea și-a prezentat public scuze. El a declarat că a văzut o postare pe TikTok pe care a considerat-o adevărată și regretă profund declarațiile, afirmând că acestea nu au nicio legătură cu realitatea.

Prunea a subliniat că nu o cunoaște personal pe ministra Diana Buzoianu și că nu are nimic împotriva ei.

Am văzut postarea cuiva pe Tiktok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea.

Situația vine într-un moment în care spațiul public este tot mai sensibil la declarațiile făcute de persoane cunoscute, mai ales în mediul online. Difuzarea rapidă a informațiilor, fără verificare, poate amplifica tensiunile și poate genera controverse majore, afectând atât imaginea celor vizați, cât și încrederea publicului în sursele de informare.

