Fostul portar Florin Prunea a făcut o gafă, în direct, la emisiunea iAMSport LIVE. A spus că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar fi făcut videochat.

Ce a declarat Florin Prunea în direct

Pe 18 martie, Florin Prunea a afirmat într-o emisiune online că are informații conform cărora Diana ar fi făcut videochat înainte de a deveni ministru.

“Auzi, ia bagă pe Google Diana Buzoianu, să vezi ceva. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. Ia bagă acolo. A făcut, mă, videochat. Ia bagă, mă, să vezi! Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu. În Slobozia a făcut, mă! Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte”, a spus Prunea.

Ce a spus Prunea după izbucnirea scandalului

Gafa s-a viralizat rapid, generând numeroase reacții și un scandal public de amploare.

În urma reacțiilor negative, Florin Prunea și-a prezentat public scuze. El a declarat că a văzut o postare pe pe care a considerat-o adevărată și regretă profund declarațiile, afirmând că acestea nu au nicio legătură cu realitatea.

Prunea a subliniat că nu o cunoaște personal pe ministra Diana Buzoianu și că nu are nimic împotriva ei.

„Am văzut postarea cuiva pe Tiktok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea.