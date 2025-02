Gheorghe Hagi, dezvăluiri despre soția sa, Marilena: „E patroana. Ea e șefa, ea împarte tot”

Gică Hagi a vorbit și despre soția sa, la conferința organizată cu prilejul . „Regele” a avut numai cuvinte de laudă despre Marilena: „Ea e șefa, ea împarte tot”.

Gică Hagi, despre soția lui, Marilena

„Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că

Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, a spus Gică Hagi, potrivit

Marilena și Gheorghe Hagi sunt căsătoriți din 1995 și au împreună doi copii, pe Kira (28 de ani) și Ianis (26).

Cum a cucerit-o Hagi pe Marilena

Marilena în trecut, pentru NewsWeek, cum a fost cucerită de Hagi.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit Marilena.