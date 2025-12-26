B1 Inregistrari!
Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor

Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor

26 dec. 2025, 14:25
Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor
Sursă foto: Eurosport
Cuprins
  1. Arbitrul român care a scris istorie
  2. Cine este Istvan Kovacs

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost clasat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe locul patru în topul 10 mondial realizat de organizație.

Arbitrul român care a scris istorie

Românul a încheiat anul pe poziția cu numărul 4, cu 54 de puncte, la unul singur în spatele lui Francois Letexier și Szymon Marciniak. Lider detașat a fost francezul Clement Turpin, cu 65 de puncte.

De asemenea, Kovacs l-a devansat în clasament pe englezul Michael Oliver, care a obținut doar 53 de puncte în topul realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.

Top 10 este completat de Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

De la înființarea acestui premiu oferit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, în 1987, cel mai apreciat arbitru a fost Pierluigi Collina, care a câștigat trofeul de cinci ori. Patru coroane are maghiarul Sandor Puhl, iar trei germanul Markus Merk.

Cine este Istvan Kovacs

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați “centrali” din Europa. Dovadă sunt super meciurile la care a fost delegat în anul 2025, vârful piramidei, până acum, fiind finala Ligii Campionilor, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, arbitrul din Carei a fluierat, deja, în trei partide: Olympiacos – Pafos 0-0, Villareal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0. Kovacs are, în 2025, mai multe meciuri arbitrate afară decât în România.

Istvan Kovacs este unul dintre puținii arbitri care au condus toate cele trei finale europene intercluburi. A fost la centru la PSG – Inter 5-0 (2025) în Liga Campionilor, la Atalanta – Leverkusen 3-0 (2024) în Europa League și la Roma – Feyenoord 1-0 (2022) în Conference League.

Kovacs este favorit să prindă un loc pe lista finală a FIFA pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Locul patru în topul realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului este cea mai bună clasare în această ierarhie, din toată cariera lui Istvan Kovacs.

