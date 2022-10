Gică Hagi l-a luat la rost pe Mutu: „Adi a greșit din toate punctele de vedere!”

Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul, s-a luat de omologul său de pe banca Rapidului, Adi Mutu, după declarația pe care a făcut-o acesta înaintea meciului direct, notează

Primele două ocupante din SuperLiga, Farul și Rapid, se întâlnesc vineri seara, de la ora 21:00, în etapa a 15-a din SuperLiga.

La conferința de presă premergătoare acestui duel, tehnicianul Rapidului a declarat vizavi de Hagi că acesta nu are presiune, întrucât deține roluri multiple în cadrul clubului.

„Hagi are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine”, a afirmat Mutu. Replica a ajuns și la urechile lui Hagi, care nu a lăsat situația așa și a venit cu argumentul său.

Hagi l-a luat la rost pe Mutu

„Adi a greşit din toate punctele de vedere. Eu trebuie să fac şi partea administrativă, trebuie să fiu prezent şi acolo, sunt acţionar majoritar, mă doare tot ce se întâmplă.

Trebuie să am grijă de multe, munca mea e de 100 de ori mai mare decât a unui manager simplu, care stă şi semnează jucători, vrea să facă nişte puncte şi, dacă nu e bine, îşi dă demisia şi pleacă acasă. Eu nu pot să fac asta”, a declarat Hagi.