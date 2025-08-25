Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”

Gigi Becali, , foc și pară, după ce jucătorii săi au clacat în fața celor de la FC Argeș, în etapa a 7-a din campionatul Superligii României.

Scorul de 0-2 l-a supărat teribil pe finanțator, care nu s-a mai abținut și i-a demontat pe fotbaliștii campioanei României. a intrat în direct, după terminarea partidei de duminică seară, și a vorbit cu subiect și predicat despre ceea ce s-a întâmplat.

Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș: „Ăsta e joc de bărbați, mă, nu să facem circ cu mingea”

Denis Politic, luat în colimator de patronul roș-albaștrilor

După remiza pe care „roș-albaștrii” au obținut-o cu Aberdeen, în turul din play-off-ul Europa League, FCSB pare că nu s-a stabilizat. Evoluțiile din campionat nu sunt cele mai fericite, iar patronul lor nu a fost prea reținut, când a vorbit despre meciul cu argeșenii.

Becali a numit mai multe, deși în urmă cu ceva timp spunea că nu îi va mai critica în presă pe fotbaliști. Supărarea a fost atât de mare, încât nu a mai ținut cont de acest lucru.

„Nu știu ce se întâmplă. N-am nicio idee, de unde să am, ce să am? Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Am greșit și eu. Sigur am jucat. Decât să-l bag pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care, deși mai greșește, tot mai joacă ceva. Altă greșeală.

Trebuia să jucăm cu Thiam, așa cum am zis. Mi-a zis MM ‘Doar îți dau o informație, că Alibec a fost foarte bine în antrenament’. Pintilii a zis că Alibec a fost foarte bine, că Thiam e obosit. Trebuia să jucăm cu Thiam de la început. Nu poți să câștigi un meci cu un singur jucător în teren, Tănase.

Nu poate Tănase să câștige singur un meci. A jucat și Toma, n-a pierdut o minge. A jucat și Lixandru, dar nu poți în trei jucători să câștigi în meci. Alibec, dă, mă, gol, că de-aia te-am luat, să dai gol, nu să dai aiurea.

MM a zis că trebuie să-l băgăm pe George, că-l distrugem. L-am băgat să vedem ce mai e cu el. Golul vine de la el. Sari, mă, la cap! Tu ce faci, mă? Dormi îmbrăcat? Ăsta e joc de bărbați, mă, nu să facem circ cu mingea, să gâdilăm mingea. Sari, mă, la cap, să câștigi duelul. Graovac, ăsta, dă, mă, cu capul în minge. Apoi vine și Popescu. Ce faci, mă? Dă, mă, tare în minge. După ce a dat pasă de gol, mai dă și autogol”, a declarat Gigi Becali, potrivit

Nici Denis Politic n-a scăpat din vizorul finanțatorului. Omul de afaceri l-a pus pe punct pe fotbalistul de picior drept.

Asta e situația. Am zis de Politic, că trebuie să fie, dar nu. Nu se poate să dormi pe teren. Trebuie să alergi pe teren. Nu știu cum e, știu e ce e? Dacă dormi pe teren, nu știu dacă ești bine fizic.

Decât cu Politic, mai bine jucam în 10. Pentru ce să joci cu Politic? A mai intrat George Popescu, la fel, tot mai bine jucam în 10. Tu ești fundaș central și dai pasă de gol la adversar? Mihai Popescu numai prosti face de la un timp”, a mai spus Gigi Becali.