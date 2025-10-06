B1 Inregistrari!
Gigi Becali a răbufnit la adresa finului Rădoi. Patronul FCSB, iritat de mașina tehnicianului de la Craiova

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 18:21
Gigi Becali. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Gigi Becali, ofticat pe finul Rădoi
  2. Ce l-a supărat pe patronul FCSB
  3. Ce avere are finul lui Gigi Becali

Gigi Becali a răbufnit la adresa finului Mirel Rădoi care „a îndrăznit” să se afișeze cu o limuzină estimată la aproximativ 700.000 de euro. Patronul FCSB consideră că antrenorii nu ar trebui să afișeze bolizi de lux.

Gigi Becali, ofticat pe finul Rădoi

Patronul FCSB este un personaj pitoresc al vieții publice din România. În spațiul public, în emisiuni de televiziune, Gigi Becali spune ce-i trece prin cap, fără să țină cont de conveniențe sau de regulile sociale. Consideră că banii îi conferă autoritate și competența necesară pentru a-și da cu părerea despre orice subiect. Se pricepe la orice și are opinii despre oricine, de la fotbal, la religie, de la politică internă, la afaceri internaționale.

Iar jurnaliștii îl caută pentru declarații, iar realizatorii de emisiuni îl invită, de regulă la telefon, pentru că replicile lui sunt suculente și atag atenția.

Așa s-a întâmplat și de această dată, la finalul meciului câștigat de echipa sa, FCSB, în fața Universității Craiova (1-0), pe Arena Națională. Cel pe care l-a luat la țintă a fost finul său Mirel Rădoi.

Gigi Becali, consideră că antrenorii trebuie să fie umili în fața patronilor și să nu etaleze mașini scumpe sau alte bunuri care să dea impresia că ar fi mai înstăriți decât cei care i-a angajat. Aceasta, chiar dacă tehnicienii au în spate o carieră care le-au adus venituri suficiente pentru a-și permite achiziții luxoase.

Ce l-a supărat pe patronul FCSB

Lui Gigi Becali nu i-a picat bine că finul Mirel Rădoi s-a afișat la stadion, la meci, cu o limuzină Rolls-Royce Cullinan Mansory, estimată la aproximativ 700.000 de euro. În opinia sa, tehnicianul ar fi trebuit să dea dovadă de modestie pentru a nu-și pune în umbră angajatorul, pe Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

Mai mult, în stilu-i caracteristic, patronul FCSB i-a insultat pe antrenori spunând că prin comparație cu el, sunt mici. Și de aceea nu ar trebui să-și cumpere astfel de autovehicule. În acest sens, l-a dat ca exemplu pe propriul antrenor, Elias Charalambous, care conduce o mașină de producție sud-coreeană, ieftină.

„Mirel e prieten cu Rotaru. E greu să-i zici ceva unui antrenor cu Rolls Royce, mă înțelegi? Charalambous are Kia. Ești antrenor? N-ai voie mașină scumpă! Cum să aveți? Păi, vă încredeți în fața mea? Voi sunteți mici!”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

Ce avere are finul lui Gigi Becali

Trebuie spus că Mirel Rădoi a avut o carieră ca jucător și antrenor de fotbal care i-a adus venituri consistente, chiar dacă nu a jucat la echipe de top din Europa. După șase ani petrecutți în străinătate, finul lui Gigi Becali are o avere estimată la aproximativ 15 milioane de euro și este un colecționar de mașini de lux.

Rădoi a jucat pentru Steaua București cu care a câștigat Liga I de trei ori și Supercupa României de două ori. Cariera sa a continuată în Arabia Saudită, la Al-Hilal cu care câștigat de două ori Saudi Professional League și de trei ori Cupa Prințului Moștenitor. 

Apoi, fotbalistul român s-a transferat la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, unde a câștigat UAE Pro-League de două ori, UAE Super Cup și Cupa Președintelui EAU.

