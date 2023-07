Gigi Becali a spus unde se dispută derby-ul FCSB-Dinamo. „100% o să jucăm în Ghencea”

a dezvăluit că mediul dintre FCSB și Dinamo, din cadrul etapei a doua a SuperLigii României, se va juca în Ghencea.

FCSB a fost nevoită să plece de pe Arena Națională la începutul sezonului, pentru că se organizează alte evenimente, conform Digi Sport.

Becali, convins că meciul se va juca în Ghencea

Una dintre variante era arena din Ghencea, iar Becali a anunțat că derby-ul cu Dinamo sigur se va juca în „templul fotbalului românesc”.

Becali este 100% convins că meciul se va juca pe arena „Militarilor”, datorită lui Marcel Ciolacu.

„Eu cred că vom juca acolo! Eu nu am vorbit cu Ciolacu, dar acum o să-i dau un telefon și să-i mulțumesc pentru ce a spus. Ciolacu a dat ordin: ‘Bă, am promis și eu nu sunt glugă de coceni, eu mă țin de cuvânt. I-am promis lui Becali că avem obligația să joace Steaua (n.r. FCSB) pe Ghencea‘. Deci 100% o să jucăm în Ghencea. Eu am înțeles că lor le e frică de Talpan. Băi, cât e Ciolacu prim-ministru nu am frică!

O să jucăm în funcție de meciuri, Ghencea, Arcul de Triumf, ca să triumfăm, și Arena (n.r. Națională), meciurile de anvergură.

(n.r. Nu vă e frică de incidente în Ghencea?) Ce incidente? De ce avem miliția (n.r. poliția), ca să stea ca în Franța? Ești cuminte, îți vezi de echipa ta, dacă nu te arestează miliția. Gata, ce incidente? Mă apuc să fac și eu incidente, facem incidente toți. Să se respecte legea și cu asta basta.

La Peluza Sud, majoritatea sunt băieți mai educați. Au ei ce au cu mine, dar nu sunt oameni proști ca să facă tâmpenii, nenorociri”, a spus Gigi Becali.

FCSB-Dinamo se joacă pe 22 iulie

Primul derby al noului sezon al primei ligi, FCSB-Dinamo, este programat în a doua etapă, nu va mai avea loc pe 23 iulie, cum a fost stabilit inițial.

Motivul este participarea în , care a solicitat reprogramarea partidei.

FCSB o va întâlni pe CSKA 1948 Sofia, în prima manșă a dublei din turul doi preliminar al Conference League, pe 26 iulie și ar fi avut doar trei zile la dispoziție între derby și jocul din Bulgaria.

Astfel că, FCSB a cerut mutarea meciului cu Dinamo cu o zi mai devreme.