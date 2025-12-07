B1 Inregistrari!
„L-am sechestrat la mine în casă". Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 19:16
Giovanni Becali. Sursa foto: Captură video - GOLAZZO CLUB / YouTube
Cuprins
  1. Giovanni Becali: Pe Adrian Mutu l-am ascuns la mine în apartament
  2. Giovanni Becali, despre Adrian Mutu: Fenomen a fost, fenomen este și astăzi

Giovanni Becali a rememorat transferul lui Adrian Mutu la Dinamo. El a povestit cum l-a ascuns pe „briliant”, ca să nu fie furat de rivalele Steaua și Rapid. Mutu a devenit fotbalistul lui Dinamo pe 1 ianuarie 1999, fiind transferat de la FC Argeș în schimbul sumei de 600.000 de euro.

Giovanni Becali: Pe Adrian Mutu l-am ascuns la mine în apartament

„Am petrecut 10 ani cu el. De la 15-16 ani până la 24-25 de ani. A fost ca un copil al meu. Dacă eu l-am ascuns în casă la mine, în Floreasca.

Când îl căuta Steaua, Păunescu, cu Gigi, și Rapid, cu Copos. Păunescu cu Gigi înnebuniți să îl ia, Rapid la fel. Și eu l-am ascuns acasă, la mine în apartament. A stat 8 zile la mine, în apartamentul în Floreasca, deasupra biroului. Gătea nevastă-mea, femeia de serviciu. Mergea la antrenamente la Dinamo, dar imediat era sechestrat. La celulă!

Până când i-am văzut pe Borcea și pe Nețoiu cu o geantă de 700.000. Praf pe ei, pietre. Nici nu mai știu de când erau ascunși p-acolo. Au plătit la Pitești și l-a luat Dinamo. În primul sezon, a dat 18 goluri!”, a povestit Giovanni Becali, pentru Fanatik

Giovanni Becali, despre Adrian Mutu: Fenomen a fost, fenomen este și astăzi

De altfel, Giovanni Becali a fost prezent la lansarea documentarului „Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, un film care prezintă viața „briliantului” Adrian Mutu.

„Fenomen a fost, fenomen este și astăzi, nu mă așteptam să facă un film, e bine că l-au făcut cu o firmă serioasă, să dea Dumnezeu să fie vizionat și tinerii fotbaliști să vadă un fenomen, să viseze la așa ceva!”, a susținut Giovanni Becali, la lansarea filmului.

