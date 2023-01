Hulk Hogan „nu-și mai simte partea inferioară a corpului”. Legenda WWE folosește un baston de luni de zile

Kurt Angle, un alt sportiv foarte cunoscut din zona WWE, a făcut afirmații uluitoare potrivit cărora Hulk Hogan nu mai simte nimic în partea inferioară a corpului. Angle a spus în ultimul episod al podcastului său „The Kurt Angle Show” că Hogan folosește un baston de luni de zile.

Hogan este considerat unul dintre cei mai mari sportivi din istoria luptelor profesioniste

„Hogan a fost operat din nou la spate. I-au fost tăiați nervii din partea inferioară a corpului. Nu-și poate simți partea inferioară a corpului, așa că trebuie să folosească bastonul pentru a se plimba”, a spus Angle.

„Am crezut că folosește bastonul pentru că are dureri la spate. El nu are nicio durere, nu are absolut nimic. Nu poate simți nimic.

„Așa că acum, de când nu-și mai simte picioarele, trebuie să meargă cu un baston. Asta e destul de grav, omule. Adică, chiar îmi pare rău pentru Hogan. Și-a pus sufletul și inima în ceea ce făcea și sta l-a distrus.”

Horrible news regarding Hulk Hogan. 😣 — SportsBlog.com (@SportsBlog)

Angle a spus că a vorbit cu Hogan (pe numele real Terry Gene Bollea) la spectacolul de celebrare a 30 de ani de la RAW din Philadelphia, pe 23 ianuarie. Hogan i-ar fi spus lui Angle că o operație la spate l-a lăsat „incapabil să își simtă „partea inferioară a corpului”.

Angle a continuat să îi aducă un omagiu lui Hogan, în vârstă de 69 de ani, și moștenirii sale în wrestlingul profesionist.

Hogan nu a dat niciun răspuns public după afirmațiile lui Angle. În vârstă de 69 de ani i-a îngrijorat pe fani în 2020, atnci când a postat fotografii cu el în timp ce își făcea niște analize RMN.

Hogan a suferit zeci de operații la spate, atât în timpul carierei sale în WWE, cât și după retragere. Considerat drept unul dintre cei mai mari luptători de WWE din toate timpurile, Hogan a suferit o multitudine de leziuni la spate, șold, coloană vertebrală și genunchi.

În 2021, fiica sa, Brooke a dezvăluit că tatăl ei a fost operat de cel puțin 25 de ori în ultimii 10 ani.