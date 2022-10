Îl va înlocui Cristi Chivu pe Simone Inzaghi la Inter? Presa italiană îl apreciază drept favorit

Inter Milano traversează un moment greu

Trecut pe la U14, U17, U18 și Inter Primavera, Chivu a reușit câștigarea titlului în sezonul precedent.

„Chivu a luat-o de jos, de la echipa U14. A promovat la Primavera și a cucerit titlul. El reprezintă alegerea internă logică și e managerul care ar sta pe bancă cel puțin până la pauza provocată de Campionatul Mondial (n.r. 20 noiembrie 2022)”, au apreciat cei de la considerându-l drept cel mai capabil să preia echipa până în pauza de iarnă.

Oficialii lui Inter îl mai au în vizor și pe Dejan Stankovic, liber de contract după despărțirea de Steaua Roșie Belgrad.

Chivu, cu ochii pe Serie A din Italia

Cristi Chivu a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Digi Sport Special în cadrul căreia a transmis că dorește să rămână în Itali pentru a evolua până la nivel de Serie A.

Sportivul a amintit pentru sursa citată că a primit mai multe oferte din România pe care le-a refuzat; nu exclude însă posibilitatea de a activa în cadrul Federației Române de Fotbal dar ”federalii” nu l-au contactat.

”Am primit multe mesaje, din Federație, nu. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit. Eu vreau în iarbă, nu vreau la birou. Vreau să reușesc aici, vreau să rămân aici. Am primit oferte din România în ultimii ani, dar am refuzat, eu am început un drum aici.

Au fost oferte mai mult sau mai puțin concrete, mai mult sau mai puțin oficiale, dar am refuzat. Primul obiectiv e Serie A și apoi urmează altul”, a declarat Cristi Chivu la Digi Sport Special.