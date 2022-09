Imagini șocante de la ultima competiție a lui Roger Federer: Un fan și-a dat foc pe teren (VIDEO)

Prima zi de concurs de la Laver Cup, competiţie care se desfăşoară la Londra, a debutat cu un moment șocant. Un activist care protesta împotriva schimbărilor climatice cu câteva ore înaintea meciului de retragere al lui Roger Federer.

Un activist care militează a ales un mod frapant de a protesta împotriva folosirii avioanelor private în Regatul Unit.

Incidentul şocant a avut loc în timpul confruntării dintre Stefanos Tsitsipas şi Diego Schwartzman. Bărbatul a fost scos imediat de pe teren de agenții de securitate, care au stins flăcările.

Potrivit Daily Mail, protestatarul are 20 de ani și este membru al grupului „Opriți avioanele private din Marea Britanie”, care denunță emisiile de carbon în 2022 „ca fiind un genocid”.

An activist just set themselves on fire, protesting private jets at . I wish there wasn’t any need to create awareness about anymore. I hope they’re not hurt. The court seemed to be on fire at one point but is not damaged. The match has resumed.

