Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 11:50
Sursa foto: Facebook - Fundatia Tiriac
Ion Țiriac a rupt tăcerea și a comentat amplu scandalul apărut după imaginile cu Camelia Voinea. Celebrul om de afaceri, în vârstă de 86 de ani, a vorbit deschis despre tensiunile iscate în jurul antrenoarei și al fiicei ei, Sabrina.

El a analizat fără ocolișuri comportamentul Cameliei Voinea surprins în filmări. Totodată, a punctat efectele pe care astfel de situații le pot avea asupra tinerei sportive.

Ce spune Ion Țiriac despre imaginile controversate cu Camelia Voinea

Camelia Voinea a ajuns din nou în centrul atenției după apariția unui videoclip mai vechi alături de fiica ei, Sabrina. Imaginile au devenit publice și au provocat reacții puternice. În imagini, tânăra gimnastă pare bruscată în timpul unui antrenament la paralele.

Întrebat despre scandal la evenimentul de redeschidere a Țiriac Collection, Ion Țiriac a abordat subiectul fără ezitare. El a afirmat că unele momente dure sunt inevitabile în sportul de performanță.

„În gimnastică tot timpul a fost discutabil. Este corect ca un copil să nu mănânce o bucată de ciocolată? Este corect! Este corect ca un copil să aibă grijă de greutate dacă vrea să ajungă campion olimpic? E corect!

Este corect ca un copil să fie manipulat fizic sau nu știu ce? Nu, este crimă! Este corect ca în sport să se folosească dopingul legal? Nu este corect, e o crimă acel waver legalizat de CIO și WADA. E o crimă! Sport nu mai există, există doar distracție și bani. Peste tot vorbim de bani. Sportul de masă mă interesează pe mine, ăla de la trei ani în sus, să îi dai copilului o șansă din punct de vedere al sănătății, să se dezvolte normal. Le luați numai pe astea filozofice și bune”, a precizat fostul tenismen.

Cum justifică Ion Țiriac reacția Cameliei Voinea față de fiica ei

Ion Țiriac consideră că o mamă are libertatea de a-și crește copilul după propriile convingeri, mai ales când este implicată direct în formarea lui ca sportiv.

„O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede. O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm? Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta că îi spune două vorbe, nu cred. Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o”, a mai transmis Ion Țiriac, potrivit iamsport.ro.

