Mai multe înregistrări video confirmă că antrenoarea Camelia Voinea își abuzează tinerele eleve gimnaste. În clipuri, victima este chiar fiica ei, Sabrina Voinea.
În înregistrările surprinse acum câțiva ani se vede cum Sabrina Voinea se chinuie să facă exercițiile la paralele. Copila se plânge că nu mai poate, că o dor coastele foarte tare și se oferă să facă alt exercițiu. Celelalte gimnaste se aud cum empatizează cu ea și o încurajează. Însă mama sa, antrenoarea Camelia Voinea, nu e deloc impresionată. Își numește fiica „proastă” și o trimite „dracului”.
Înregistrările video au intrat în posesia Golazo și pot fi urmărite AICI.
„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune Sabrina, printre sughițuri de plâns.
Însă mama ei rămâne indiferentă și-i cere să facă din nou exercițiul.
„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, insistă gimnasta.
La un moment dat, Sabrina se oferă să facă alt exercițiu: „Mami, pot să fac…”. Replica vine imediat: „Du-te dracului! Hai!”.
„Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, îi mai spune Camelia Voinea propriei fiice.
Sabrina încearcă să facă din nou exercițiul la paralele, dar cade: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.
Nici de data aceasta Camelia Voinea nu se înduplecă: „Hai, mai faceți o dată”.
„Dar nu mai pot!”, insistă iar Sabrina.
Golazo a publicat anterior mărturiile a două dintre fostele gimnaste antrenate de Camelia Voinea la Constanța. Acestea sunt atât de traumatizate că n-au vrut să-și dea numele, chiar dacă acum ambele locuiesc în străinătate:
Iată câteva dintre declarații:
Un posibil motiv pentru care Camelia Voinea nu e trasă la răspundere este că Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, îi este naș de cununie.
„S-a înrudit și cu domnul Suciu care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația? Dar eu încă am speranța … Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva”, a susținut o fostă elevă a antrenoarei.
Într-o reacție pentru Golazo din 5 noiembrie, Camelia Voinea respinge acuzațiile și spune că este denigrată.
„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine. Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat”, a afirmat antrenoarea.