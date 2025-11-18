Mai multe înregistrări video confirmă că antrenoarea Camelia Voinea tinerele eleve gimnaste. În clipuri, victima este chiar fiica ei, Sabrina Voinea.

Cum se comportă Camelia Voinea cu fiica ei

În înregistrările surprinse acum câțiva ani se vede cum Sabrina Voinea se chinuie să facă exercițiile la paralele. Copila se plânge că nu mai poate, că o dor coastele foarte tare și se oferă să facă alt exercițiu. Celelalte gimnaste se aud cum empatizează cu ea și o încurajează. Însă mama sa, antrenoarea Camelia Voinea, nu e deloc impresionată. Își numește fiica „proastă” și o trimite „dracului”.

Înregistrările video au intrat în posesia Golazo și pot fi urmărite .

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune Sabrina, printre sughițuri de plâns.

Însă mama ei rămâne indiferentă și-i cere să facă din nou exercițiul.

„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, insistă gimnasta.

La un moment dat, Sabrina se oferă să facă alt exercițiu: „Mami, pot să fac…”. Replica vine imediat: „Du-te dracului! Hai!”.

„Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, îi mai spune Camelia Voinea propriei fiice.

Sabrina încearcă să facă din nou exercițiul la paralele, dar cade: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.

Nici de data aceasta Camelia Voinea nu se înduplecă: „Hai, mai faceți o dată”.

„Dar nu mai pot!”, insistă iar Sabrina.

Foste gimnaste o acuză pe Camelia Voinea

a publicat anterior mărturiile a două dintre fostele gimnaste antrenate de Camelia Voinea la Constanța. Acestea sunt atât de traumatizate că n-au vrut să-și dea numele, chiar dacă acum ambele locuiesc în străinătate:

Iată câteva dintre declarații:

„Eram înspăimântate să nu ajungem în vestiar, pentru că acolo ne bătea. Dacă vreuna greșea la un aparat, o lua în vestiar, dar pe toate celelalte ne punea să așteptăm afară, pe hol. Aliniate, ca să auzim ce se întâmplă înauntru! Să ascultăm cum o bate pe cea din vestiar, ca să bage spaima în noi”.

„Au fost mulți ani de depresie, mulți ani de anxietate. Am avut tulburări alimentare din cauza asta, am avut perioade cu gânduri de suicid. Traumele pe care mi le-a lăsat ea sunt pentru tot restul vieții, nu sunt doar pentru acei opt ani cât am fost acolo. Am fost la terapeuți în România și în Anglia. Îmi amintesc că mă gândeam să mă arunc de pe pod. De pe Podul Vechi, cel de lângă City Mall. Eu nu știam să înot, iar asta m-ar fi scăpat de toate, nu? Am ajuns acolo, dar a trecut cineva pe lângă mine și m-a întrebat dacă sunt bine. Am vorbit cu el, m-a dus la spital, au ajuns bunicii mei, unchiul și m-au luat acasă”.

„Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos”.

„Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie !”

Posibilul motiv pentru care Camelia Voinea e de neatins

Un posibil motiv pentru care Camelia Voinea este că Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, îi este naș de cununie.

„S-a înrudit și cu domnul Suciu care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația? Dar eu încă am speranța … Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva”, a susținut o fostă elevă a antrenoarei.

Cum s-a apărat Camelia Voinea

Într-o reacție pentru Golazo din 5 noiembrie, Camelia Voinea respinge acuzațiile și spune că este denigrată.

„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine. Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat”, a afirmat antrenoarea.