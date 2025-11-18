Sabrina Voinea rupe tăcerea după ce mama ei a fost acuzată că a abuzat-o.

De la ce a pornit scandalul în care sunt implicate Sabrina Voinea și mama ei

O țară întreagă a pus la îndoială comportamentul pe care îl are cu fiica sa după ce, în spațiul public, au apărut imagini de la un antrenament din urmă cu 10 ani. În filmare, se observă cum Sabrina ratează execuția unui exercișiu la bară, greșeală care o enevrează la culme pe mama ei. În timp ce micuța gimnastă își imploră mama să o lase să se oprească, antrenoarea nu doar că nu ține cont de rugămințile fetei, dar o și înjură.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, se aude pe filmare.

„Du-te dracului! Hai!”, este replica Cameliei Voinea.

„Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, îi mai spune Camelia Voinea propriei fiice.

Scenele au devenit rapid virale și au stârnit un val de reacții. Oamenii au calificat comportamentul antrenoarei drept unul abuziv.

Sabrina Voinea rupe tăcerea, după imaginile devenite virale

După ce acest scandal a luat amploare, iar criticile au început să curgă, Sabrina Voinea a hotărât să rupă tăcerea. Sportiva i-a luat apărarea mamei ei, negând acuzațiile de abuz. susține că fără sprijinul mamei ei nu ar fi reușit să ajungă la performanță, considerând-o pe Camelia Voinea cea mai potrivită pentru a o antrena.

„Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs, fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu «întoarce-te înapoi și încă o repetare». Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii.

Da, este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii, dar mi-am asumat. Sunt mândră de ce am realizat și nu poți ajunge pe podiumuri mondiale sau olimpice fără sacrificii. […] Aș fi preferat să stau deoparte și să nu răspund. Dar prefer să o fac pentru a nu da impresia că sunt o victimă. […] Da, este greu să fii gimnast. […] Am făcut performanță la cel mai înalt nivel, iar mama mea e singura care știe drumul, are pregătirea și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a spus gimnasta.