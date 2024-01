Jannik Sinner este marele campion de la Australian Open 2024

Jannik Sinner a devenit campionul Australian Open 2024 într-o finală memorabilă împotriva lui Daniil Medvedev. După o revenire spectaculoasă dintr-un deficit de 0-2 la seturi, Sinner a triumfat cu scorul final de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, obținând astfel primul său titlu de Grand Slam din carieră.

În primul set, partida a început echilibrat, dar Medvedev a preluat controlul și a câștigat setul cu 6-3. Rusul părea să fie în control, câștigând și setul al doilea cu același scor, 6-3, și păstrându-și avantajul în acest moment.

În setul trei, Sinner și-a revenit și a crescut procentajul punctelor obținute cu primul serviciu. A reușit să își mențină serviciul și să câștige setul cu 6-4, punând presiune asupra lui Medvedev.

Setul patru a fost la fel de tensionat ca și setul trei, dar Sinner a reușit să obțină break-ul decisiv în momentul crucial și să câștige setul cu 6-4, egalând scorul la 2-2 în seturi.

Setul cinci s-a desfășurat sub controlul lui Sinner, care a câștigat cu un confortabil 6-3, obținând victoria în finală și primul său titlu de Grand Slam. Scorul final a fost 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 în favoarea italianului, marcând un moment de glorie în cariera sa. Sinner este primul italian care câștigă titlul de Grand Slam în ultimii 48 de ani.

Jannik Sinner does something not seen in a decade 👀

— US Open Tennis (@usopen)