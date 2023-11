Jocurile Olimpice din 2024, așteptate cu optimism: „David Popovici este singurul înotător de pe planetă capabil să ducă sub 1:43:00 la 200 m”

David Popovici nu a reușit să obțină nicio medalie la Campionatele Mondiale din Japonia, terminând pe și pe . Sportivul nostru va putea să își ia revanșa la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.

Kyle Sockwell: David este singurul înotător de pe planetă capabil să se ducă sub 1:43:00 la 200 m

Kyle Sockwell, analist american, , iar acum consideră că sportivul nostru este „singurul înotător de pe planetă capabil să se ducă sub 1:43:00 la 200 m”.

În cadrul unui interviu, analistul a menționat cum își imaginează că vor fi cursele de 100 și 200 de metri liber, de la . David Popovici țintește spre cele mai strălucitoare medalii.

„Suta s-ar putea să fie una dintre cursele din sport cu cea mai mare aglomerație de pretendenți valoroși, indiferent că vorbim de masculin sau feminin. Iar dacă asta nu e neapărat o noutate, viteza cu care toți favoriții înoată acum este, cu siguranță, ceva nou în dinamica sportului nostru. Ținând cont de acest aspect al “adâncimii” plutonului, cred că, dacă David va fi în forma lui de top intrând în Paris, va avea un avantaj uriaș în fazele preliminarii și în semifinale, pentru că un înotător care poate face suta în 46,8 va fi capabil să nu forțeze, să nu dea totul, în semifinale și serii, spre deosebire de un înotător care face suta în 47,4, care va trebui să lupte cursă de cursă.

La 200 de metri, cu David în forma lui de vârf, pentru mine nu e o bătălie atât de strânsă. La cum stau lucrurile acum, David este singurul înotător de pe planetă capabil să se ducă sub 1:43:00 în proba asta, iar după el nu e nimeni prea aproape. Chiar și nefiind în forma lui cea mai bună în Fukuoka, timpul intermediar al lui David de la 150 de metri a fost exact acolo unde l-am văzut în trecut. Ce i-a lipsit a fost acea viteză necruțătoare cu care să încheie cursa, cu care am devenit atât de obișnuiți la el. Știind toate aceste lucruri, nu cred că va fi necesar prea mult efort ca să-și recapete acea putere pe ultimii 50 de metri, având la dispoziție un an întreg pentru asta”, a spus analistul Kyle Sockwell, potrivit .