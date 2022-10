Jurnalistul Tudor Samuilă, într-un editorial pentru Gazeta Sporturilor: Vina Simonei

Jurnalistul Tudor Samuilă a scris un editorial pentru GSP în care pune la îndoială faptul că jucătoarea de tenis favorită a României ar fi complet nevinovată atunci când vine vorba de folosirea Roxadustat-ului.

Discutăm de o substanță care poate da niște efecte adverse îngrozitoare și care se află pe lista interziselor în sport din 2016

Credeți că o minte diabolică i-a strecurat Simonei Halep niște Roxadustat în băutură pentru a o compromite? Eu nu cred.

Ar fi singura variantă care ar exonera-o total pe dubla câștigătoare de Grand Slam. În orice altă variantă, Halep poartă vina pentru situația în care a ajuns.

Ea nu a luat un Nurofen, cum a pățit amărâta de Andreea Răducan la Sydney în 2000, când i-au fost retrase medaliile din cauza unui nătărău de doctor.

Pun pariu că cel puțin 80% dintre români au consumat respectiva pastilă măcar o dată în viață, împotriva unei dureri în gât, a unui frison sau a unei nevralgii dentare.

În organismul Simonei au fost detectate urmele unui care suferă și de o boală cronică renală.

Să luăm de bună varianta ei, că nu a știut, că a fost mereu curată și că dorește să dovedească lumii întregi că e nevinovată.

Halep este o sportivă de superclasă, ajunsă la 31 de ani, care a făcut sute de teste antidoping în carieră și care s-a înconjurat, până la un punct, de oameni aflați în permanent contact cu ANAD-ul, după cum povestea ieri șefa organismului antidoping din Romanânia, Gabriela Andreiașu.

Aceștia sunau în mod regulat la agenție pentru a afla dacă Simona riscă ceva consumând diverse suplimente/susținătoare de efort.

Legătura se rupsese în ultima vreme. Nimeni din ”clanul” Halep nu mai sunase pe nimeni din ”clanul” ANAD de o bună perioadă de timp.

E drept să jucătoarea noastră renunțase, rând pe rând, la toți cei împreună cu care construise marile performanțe ale carierei. Teo Cercel rămăsese ultima legătură între vechea și noua Halep iar el fusese dat afară în urmă cu câteva luni, munca sa și a celorlalți fiind preluată de Mouratoglou & Co.

Halep a fost prinsă cu mâța-n sac în plină colaborare cu Patrick Mouratoglou

E foarte posibil ca motivul pentru care nimeni de la ANAD nu a mai fost sunat și întrebat de sănătate să fi fost tocmai schimbarea survenită în staff-ul Simonei, cum la fel de posibil este ca noii colaboratori să fi avut obiceiul de a suna la Agenția Antidoping din Franța pentru a discuta detaliile nutriției și medicamentației româncei.

Oricum o întoarcem însă, Halep a fost prinsă cu mâța-n sac în plină colaborare cu Patrick Mouratoglou și cu oamenii recomandați de franco-grec.

Nu știu care au fost coordonatele relației fostului lider WTA cu specialiștii puși la dispoziție de fostul antrenor al Serenei, dar mă îndoiesc că o sportivă de nivelul ei ar primi niște Roxadustat la micul dejun, pe stomacul gol, și nu ar întreba ”what is this, what am I taking”?

Dacă a ingerat ceea ce i-a fost pus la dispoziție fără a primi informațiile cerute și ulterior a ajuns să fie prinsă dopată, discutăm de naivitate și de o greșeală în alegerea persoanelor care să îi ghideze cariera. Dar tot o vină a Simonei este și asta.

Evident că preferăm să credem varianta asta. Cu toții sperăm ca Halep să fie noua Andreea Răducan, iar în staff-ul ei să descoperim un medic către care să arătăm cu degetul. Dar dacă lucrurile nu stau așa?