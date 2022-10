Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur! Atacantul lui Real Madrid vine după un sezon formidabil (FOTO, VIDEO)

Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur 2022, un premiu acordat de revista France Football care a ajuns să fie considerat trofeul individual suprem în fotbal. Atacantul lui Real Madrid încununează astfel un sezon fantastic, în care a cucerit, printre altele, Liga Campionilor și campionatul Spaniei.

