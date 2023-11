Leo Messi spune că Pep Guardiola „a făcut foarte mult rău fotbalului”

Lionel Messi a vorbit despre influența pe care a avut-o asupra fotbalului Pep Guardiola, fostul său antrenor de la Barcelona, și l-a elogiat pe tehnicianul spaniol, transmite .

Superstarul argentinian a fost antrenat de Guardiola la FC Barcelona, în perioada 2008-2012, când cei doi au fost protagoniștii uneia dintre cele mai puternice echipe din istoria fotbalului.

Deși de atunci nu l-a mai avut sub comandă, antrenorul spaniol nu s-a ferit niciodată să îl laude pe Messi și să îl declare cel mai bun fotbalist din lume.

Messi l-a elogiat pe Guardiola pentru influența avută asupra fotbalului

Leo Messi a vorbit la superlativ despre fostul său antrenor, într-un interviu pentru Movistar+.

„Este incredibil ceea ce a reușit cu modul propriu în care ne-a făcut să jucăm. Pep a influențat fotbalul, și numai în Spania, dar și în afara țării. De fapt, Guardiola a făcut foarte mult rău fotbalului, pentru că ceea ce pretindea el era aparent simplu și toți sperau să-l imite”, a declarat .

spune că Guardiola a fost probabil cel mai bun antrenor din cariera sa.

„Când mă uitam la ceea ce se juca în străinătate, am înțeles cu adevărat ce și unde am reușit să ajungem. A fost efectiv incredibil. Nu am nicio îndoială când spun că Pep Guardiola rămâne un antrenor special, probabil cel mai bun pe care l-am avut în cariera mea”, a mai spus Messi.