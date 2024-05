Lewis Hamilton, declarații ample despre decizia de a lăsa Mercedes pentru Ferrari: „Au fost câteva zile nebune”

Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial în Formula 1, a transmis un mesaj amplu despre după sezonul 2024 din „Marele Circ”.

Lewis Hamilton va pleca de la Mercedes după sezonul 2024

Pilotul britanic spune că Mercedes, cu care a câștigat șase titluri mondiale, a fost o parte importantă a vieții sale încă de când avea 13 ani.

„Au fost câteva zile bune, care au fost pline cu o gamă întreagă de emoții. Însă, după cum știți cu toții, după 11 ani incredibili la Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, a sosit momentul să încep un nou capitol în viața mea și voi merge la Scuderia Ferrari în 2025”, a declarat Hamilton, într-o postare pe Instagram.

Să piloteze pentru Ferrari a fost „un alt vis din copilărie”

„Mă simt incredibil de norocos, după ce am realizat cu Mercedes lucruri la care aș fi putut doar să visez în copilărie, că acum am șansa să-mi împlinesc un alt vis din copilărie. Pilotatul în roșul Ferrari.

Mercedes a fost o parte importantă din viața mea de când aveam 13 ani, așa că această decizie a fost cea mai grea pe care am fost nevoit să o iau vreodată. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce am realizat împreună și sunt foarte recunoscător pentru munca grea și devotamentul tuturor celor cu care am lucrat de-a lungul anilor și, bineînțeles, lui Toto, pentru prietenia sa, îndrumare și leadership.

Împreună am câștigat titluri, am doborât recorduri și am devenit cel mai de succes parteneriat Pilot-Echipă din istoria F1”, a mai declarat Lewis Hamilton.