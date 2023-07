Lionel Messi a ajuns în SUA și urmează să fie prezentat oficial la noua echipă (VIDEO)

Messi a aterizat împreună cu familia sa în Florida, urmând să fie prezentat oficial la noua echipă, Inter Miami. Fostul star al celor de la FC Barcelona a ajuns în SUA cu un avion privat.

Momentul în care Messi a ajuns în Florida s-a viralizat ușor, mulți dintre fanii acestuia au putut fi văzuți, încă de marți, în fața stadionului celor de la Inter Miami.

Starul argentinian va încasa aproximativ 60 de milioane de dolari pe sezon la Inter, contractul său fiind extins pe o perioadă de doi ani și 6 luni.

Inter Miami a anunțat că un eveniment cu o mare însemnătate numit „The Unveil” va avea loc în cursul zilei de 16 iulie pe stadionul echipei de la MLS.

Messi este cel mai important nume care ajunge în MLS de la Pele încoace (brazilianul a semnat pe final de carieră cu New York Cosmos în anul 1975), potrivit .

Lionel Messi va lucra, din nou, sub comanda compatriotului său Gerardo „Tata” Martino, cel care i-a fost antrenor la FC Barcelona (2013-2014) şi la naţionala Argentinei (2014-2016).

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️

— ESPN FC (@ESPNFC)