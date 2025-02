Lovitură grea pentru Jannik Sinner! Numărul 1 mondial în tenis a fost suspendat pentru dopaj

Jannik Sinner, , a acceptat o suspendare de trei luni pentru dopaj, în urma unui acord cu Agenția Mondială Antidoping (WADA). Suspendarea va dura până la 4 mai 2025.

Agenția Mondială Antidoping (WADA) a confirmat că a ajuns la un acord cu Jannik Sinner în ceea ce privește cazul său de dopaj. În urma acestui acord, Sinner a acceptat o suspendare de trei luni pentru încălcarea regulilor antidoping, ceea ce înseamnă că va fi nevoit să lipsească de la competiții până în luna mai. În urma negocierilor, apelul făcut de WADA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a fost retras, potrivit .

Jannik Sinner a acceptat o suspendare de trei luni în urma unui acord cu Agenția Mondială Antidoping (WADA), iar apelul făcut de WADA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a fost retras. Pedeapsa a început pe 9 februarie și va dura până pe 4 mai 2025, dar jucătorul va avea permisiunea să își reia antrenamentele pe 13 mai.

Această suspendare îl va obliga să rateze o serie de turnee importante, inclusiv Masters 1000 de la Monte Carlo și Madrid, dar va reveni la timp pentru a participa la turneul de la Roland Garros, unul dintre cele mai prestigioase din calendarul ATP.

Această decizie vine după ce Sinner a fost depistat pozitiv pentru un steroid interzis în urma unui control de rutină, iar în urma negocierilor, a acceptat această suspendare de trei luni, evitând astfel o pedeapsă mai severă.

Wada recognises the full innocence of the player, an unprecedented political pressure to disqualify a completely innocent player.

A criminal system

— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up)