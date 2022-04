Mesajul Serenei Williams, după ce Simona Halep s-a înțeles cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Final de carieră?! (VIDEO)

Revenirea în tenis a Serenei Williams este incertă, cu atât mai mult după ce , cel care a pragătit-o pe americancă o bună perioadă a carierei.

Serena Williams se află la evenimentul Bitcoin 2022, găzduit la Miami. De acolo a postat în social media un video cu jucătorul de fotbal american Aaron Rodgers, cu care a discutat despre revenirea pe teren a multiplei campioane din tenis.

Americanca a transmis că se gândește să revină pe teren, la 40 de ani, însă abordarea a fost mai degrabă ludică decât una fermă, oficială.

Iată dialogul Serenei Williams cu Aaron Rodgers:

SW: Sunt în culise la conferința Bitcoin din Miami cu Aaron Rodgers și vorbeam despre revenirea mea, mă încurajează și mă pregătește pentru Wimbledon.

AR: Wimbledon?!

SW: Da, credeam că știi…

AR: Mă gândeam la US Open…

SW: Wimbledon e înainte de US Open, trebuie să joc întâi acolo. E entuziasmant!

AR: Se întoarce!

Today in Headline Mad Libs: Serena Williams teases her return to Wimbledon at a Bitcoin conference with Aaron Rodgers.

— The Recount (@therecount)