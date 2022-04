Oficial: Celebrul Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep

Simona Halep a bifat o mare lovitură în plan sportiv. Celebrul Patrick Mouratoglou este noul antrenor al fostului lider mondial.

Colaborarea a luat naștere după ce francezul, fost antrenor și partener de viață al Serenei Williams a luat parte la mai multe sesiuni de antrenament ale Simonei Halep. În ultimele săptămâni, după despărțirea de australianul Darren Cahill, tenismena româncă a fost însoțită de .

Până să-și dea „OK-ul” pentru colaborarea cu Simona Halep, antrenorul de origine greacă s-a consultat și cu Serena Williams.

Startul angajamentului Mouratoglou – Halep, ajunsă pe locul 20 mondial, a fost comunicat de Twitter, de cunoscutul antrenor.

„De astăzi, încep un nou capitol în cariera mea: sunt de acum antrenor full-time al Simonei Halep.

În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieții mele și încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Am urmărit câteva dintre sesiunile ei de pregătire, am urmărit-o cum s-a antrenat.

La sfârșitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și ușa s-a deschis pentru mine, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează”, a transmis Patrick Mouratoglou, pe Twitter.

I am now the full-time coach of . — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou)

Primul turneu important la care va participa Simona Halep alături de Patrick Mouratoglou

Primul mare turneu la care va participa Halep alături de Mouratoglou va fi cel de la Madrid, programat pentru 28 aprilie – 7 mai, unde și-au anunțat prezența Iga Swiatek, noul lider mondial, Aryna Sabalenka, deținătoarea titlului, Paula Badosa, favorita publicului, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Emma Răducanu, Leylah Fernandez și Cori Gauff.

Simona Halep s-a impus în două rânduri la WTA Madrid, în 2016 și 2017. Anul trecut, sportiva din Constanța a fost învinsă în turul trei de Elise Mertens, o revenire impresionantă a belgiencei.

Ultima partidă oficială disputată de către Simona Halep a fost pe 19 martie, cu Iga Swiatek, 6-7 (6), 4-6, în semifinalele Indian Wells.