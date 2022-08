Mircea Lucescu, la un pas să fie bătut de un celebru fotbalist / Cum s-a terminat totul

(77 de ani) a fost la un pas de bătaie cu brazilianul Douglas Costa, pe vremea când antrena Șahtior Donețk. Întregul episod a fost povestit la emisiunea Live de maseurul Victor Hexan, care colabora cu acesta.

a avut în urmă cu mai bine de zece ani un conflict cu elevul său, Douglas Costa, pornit de la evoluția mai puțin convingătoare a brazilianului.

Mircea Lucescu, la un pas de bătaie cu Douglas Costa

Douglas Costa a fost transferat în 2010 de Șahtior, club care l-a cumpărat la doar 19 ani în schimbul a 8 milioane de euro. Brazilianul a intrat rapid în planurile lui Lucescu, care a mizat pe el încă de la început. Relațiile dintre cei doi s-au răcit după o înfrângere în Champions League, atunci când tehnicianul român i-a adresat acestuia un reproș, scrie sursa citată.

Ulterior spiritele s-au încins și Douglas Costa a sărit la bătaie, iar pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de intervenția staff-ului.

Victor Hexan, maseur la club în acel moment, a povestit pentru GSP cum s-a desfășurat întergul episod.

„Douglas Costa a fost unul dintre foarte, foarte puținii fotbaliști care au jucat în echipă la nea Mircea de îndată ce au venit. La nea Mircea toți brazilienii stăteau 4-5 luni pentru că nu știau jocul.

La un moment dat, am jucat în Champions League cu Zenit St. Petersburg. Ne-au bătut cu 1-0, dar am jucat slab de tot. Nea Mircea era negru de supărare, intră în vestiar și îl vede pe Douglas Costa, care a fost catastrofă în acel meci, indolent, cântând sub duș.

Nea Mircea îi reproșează: Mai și cânți după meciul ăsta catastrofal? Ală sare să-l lovească pe nea Mircea. Era un copil atunci, de 18-19 ani. Nea Mircea a vrut să riposteze. Norocul a fost că eram între ei, cu antrenorul secund, Spiridon, și i-am despărțit”, a rememorat Hexan evenimentul care a avut loc în noiembrie 2011.

Ce a urmat după acel conflict

Hexan a povestit că Lucescu l-a iertat pe fotbalist și, în primă fază, l-a amendat cu 40.000 sau 50.000 de dolari, pedeapsă pe care ulterior a anulat-o întrucât brazilianul s-a ridicat la nivelul așteptărilor în următorul joc.

„După chestia asta m-am gândit că 100% îl «rade». Cum să sari să dai în Lucescu, auzi! Toți vorbeam în avion că îl trimite la echipa a doua sau la alt club. Ziua următoare, la ședință, nea Mircea spune:

«Am analizat întâmplarea de ieri. Am ajuns la concluzia că singurul vinovat în tot ce s-a întâmplat am fost eu. Cum să îmi permit eu, la vârsta și inteligența mea, să mă iau cu unul care nu are nici cultură, nici educație? Ca să vedeți că nu pot trece cu vederea și este ultima dată când se întâmplă să te iert, vei fi penalizat». A fost amendă de 40.000 sau 50.000 de dolari.

La următorul meci de Champions League, seara eram la masaj cu nea Mircea. Îmi spune să-l chem pe Douglas. Merg să îl chem. După episodul ăla era ascultător, serios, muncitor. Îi spune nea Mircea: «Dacă joci mâine așa cum poți juca când vrei, câștigăm și îmi place evoluția ta, îți anulez amenda».

Douglas a fost cel mai bun, cu două pase de gol! Așa s-a încheiat un incident care la 98% dintre antrenori se lăsa cu decizii mult mai grave. Douglas a rămas la echipă, a jucat bine în continuare”, a încheiat Hexan.