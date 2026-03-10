Mirel Rădoi a devenit antrenorul oficial al , urmând să pregătească echipa până la finalul acestui campionat. El s-a prezentat marți, conform înțelegerii cu Gigi Becali, la baza sportivă din Berceni, unde a fost întâmpinat de suporteri.

Mirel Rădoi întâmpinat de suporteri

Tehnicianul a acceptat oferta lui de a prelua echipa de FCSB până la finalul acestui sezon competițional. El îl va înlocui pe cipriotul Elias Charalambous care a demisionat la finalul săptămânii trecute după înfrângerea cu Universitatea Cluj. Mirel Rădoi va sta pe banca campioanei vineri, la meciul pe care îl va disputa cu Metaloglobus.

Antrenorul a fost întâmpinat de suporterii roș-albaștri, la sosire la baza de antrenament a echipei, din Berceni. Aceștia au scandat „Mirel Rădoi este unul dintre noi”. În mesajul de întâmpinare, susținătorii echipei l-au asigurat de suportul lor, indiferent de ceea ce se va întâmpla.

„Bine ai venit acasă. te-am aşteptat cu drag şi sperăm să facem lucruri bune pentru noi. Vom fi lângă tine indiferent ce se va întâmpla”, i-au transmis suporterii prezenți.

Antrenorul le-a mulțumut suporterilor

În replică, Mirel Rădoi le-a mulțumit suporterilor pentru primirea pe care i-au făcut-o și i-a îndemnat să rămână alături de echipă. Aceasta chiar dacă, prestațiile din teren nu se ridică la nivelul așteptărilor de fiecare dată.

„Multumesc pentru primire. Acum cel mai important este să fiţi alături de echipă, nu doar lângă mine. Drumul nostru este unul comun. Indiferent ce se întâmplă, un lucru trebuie să rămână acolo: pasiunea”, a transmis Rădoi.

Noul antrenor, în vârstă de 44 de ani, a mai antrenat FCSB în 2015, la începutul carierei. Ulterior, după o dispută cu patronul Gigi Becali, a părăsit echipa. Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova, naţionala de tineret şi naţionala de seniori a României, dar şi echipe din Golf.

Gigi Becali a transmis, la scurtă vreme după ce l-a anunțat ca antrenor, că mandatul lui Rădoi va fi scurt. El va pregăti echipa până la finalul actualului sezon competițional. FCSB s-a calificat în play-out, în la fotbal. Becali spune că, la finalul celor două luni, va urma o negociere cu finul său, dacă acesta va dori să continue. Până atunci, acesta va antrena echipa fără bani.