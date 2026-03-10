B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni

Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 13:42
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
Sursă foto: Captură video/Facebook Universitatea Craiova
Cuprins
  1. Mirel Rădoi întâmpinat de suporteri
  2. Antrenorul le-a mulțumut suporterilor

Mirel Rădoi a devenit antrenorul oficial al FCSB, urmând să pregătească echipa până la finalul acestui campionat. El s-a prezentat marți, conform înțelegerii cu Gigi Becali, la baza sportivă din Berceni, unde a fost întâmpinat de suporteri.

Mirel Rădoi întâmpinat de suporteri

Tehnicianul a acceptat oferta lui Gigi Becali de a prelua echipa de fotbal FCSB până la finalul acestui sezon competițional. El îl va înlocui pe cipriotul Elias Charalambous care a demisionat la finalul săptămânii trecute după înfrângerea cu Universitatea Cluj. Mirel Rădoi va sta pe banca campioanei vineri, la meciul pe care îl va disputa cu Metaloglobus.

Antrenorul a fost întâmpinat de suporterii roș-albaștri, la sosire la baza de antrenament a echipei, din Berceni. Aceștia au scandat „Mirel Rădoi este unul dintre noi”. În mesajul de întâmpinare, susținătorii echipei l-au asigurat de suportul lor, indiferent de ceea ce se va întâmpla.

„Bine ai venit acasă. te-am aşteptat cu drag şi sperăm să facem lucruri bune pentru noi. Vom fi lângă tine indiferent ce se va întâmpla”, i-au transmis suporterii prezenți.

Antrenorul le-a mulțumut suporterilor

În replică, Mirel Rădoi le-a mulțumit suporterilor pentru primirea pe care i-au făcut-o și i-a îndemnat să rămână alături de echipă. Aceasta chiar dacă, prestațiile din teren nu se ridică la nivelul așteptărilor de fiecare dată.

„Multumesc pentru primire. Acum cel mai important este să fiţi alături de echipă, nu doar lângă mine. Drumul nostru este unul comun. Indiferent ce se întâmplă, un lucru trebuie să rămână acolo: pasiunea”, a transmis Rădoi.

Noul antrenor, în vârstă de 44 de ani, a mai antrenat FCSB în 2015, la începutul carierei. Ulterior, după o dispută cu patronul Gigi Becali, a părăsit echipa. Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova, naţionala de tineret şi naţionala de seniori a României, dar şi echipe din Golf.

Gigi Becali a transmis, la scurtă vreme după ce l-a anunțat ca antrenor, că mandatul lui Rădoi va fi scurt. El va pregăti echipa până la finalul actualului sezon competițional. FCSB s-a calificat în play-out, în Superliga la fotbal. Becali spune că, la finalul celor două luni, va urma o negociere cu finul său, dacă acesta va dori să continue. Până atunci, acesta va antrena echipa fără bani.

Tags:
Citește și...
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Sport
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Sport
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Sport
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Sport
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Sport
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Sport
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Sport
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Sport
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Eveniment
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Sport
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Ultima oră
14:21 - Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
14:08 - Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
13:59 - Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații
13:57 - Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
13:43 - Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
13:28 - Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
13:26 - SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
13:22 - Iranul pune condiții pentru deschiderea strâmtorii Ormuz. Cum vrea să profite de urma actualei crize
13:14 - Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
13:00 - Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint