Acasa » Sport » Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”

Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”

Elena Boruz
03 oct. 2025, 09:02
Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”
Sursă foto: Captură video/Facebook Universitatea Craiova
Cuprins
  1. Mirel Rădoi: „Mai avem de lucrat la mentalitate”
  2. Rădoi, despre faultul făcut de Screciu: „N-ai cum să faci lucrul ăsta”

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a vorbit, la finalul meciului, despre evoluția pe acre elevii săi au avut-o în prima etapă din Conference League.

Universitatea Craiova a fost înfrântă, fără drept de apel, de către echipa poloneză Rakow Czestochowa, cu scorul de 0-2, iar faptul că oltenii sunt la o primă astfel de experiență, în această formulă, s-a văzut.

Mirel Rădoi: „Mai avem de lucrat la mentalitate”

Tehnicianul a explicat că a fost destul de dificil pentru băieții săi, mai ales din cauza lipsei de experiență într-o competiție europeană. Rădoi a precizat că s-au văzut diferențele, inclusiv de viteză, în campionatul României „alb-albaștrii” fiind mult mai activi.

„Experiența pe care n-o avem în această competiție și-a spus cuvântul. Ne-a lipsit și puțin curaj, dar până la urmă experiența a fost decisivă în seara asta. Am avut o viteză în scădere, față de ceea ce am făcut în campionat. Meciurile internaționale sunt mult mai rapide, s-a văzut diferența din punct de vedere fizic.

Mai avem de lucrat la mentalitate, nu mă refer doar la Universitatea Craiova, ci la fotbalul românesc în totalitate. Am avut 6 mingi pierdute în prima repriză, fără să fim presați. Nu suntem obișnuiți în SuperLigă să ne expună adversarul așa. Nu am pierdut în seara asta pentru că Liga 1 e mult sub campionatul Poloniei, dar fiecare detaliu contează.

La pauză, am discutat să avem mult mai mult curaj, dar am arătat în unele momente puțină panică. Dacă vrem să ne calificăm, avem nevoie de mai mult curaj, de mai multă personalitate. Au încercat, dar au părut puțin panicați. E o competiție nouă pentru noi și avem multe de învățat”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro.

Rădoi, despre faultul făcut de Screciu: „N-ai cum să faci lucrul ăsta”

Antrenorul grupării din Bănie a vorbit și despre faultul pe care Vladimir Screciu l-a făcut asupra lui Brunes și, în urma căruia, a primit cartonaș roșu.

„Nu voiam să fac o singură schimbare (n.r.- după eliminarea lui Screciu), de asta am așteptat. Voiam să vedem ce putem face ca să marcăm. A fost clar din timpul meciului (n.r.- cartonașul roșu al lui Screciu), n-ai cum să faci lucrul ăsta. Îmi pare rău pentru el, pentru că lucrurile astea îl pot costa un eventual transfer. În cel mai rău caz îi pui o mână în față, nu îl ții.

Nu putem spune că e lipsă de experiență, e jucător de echipa națională. Dacă era alt jucător, nu aș fi avut multe reproșuri. Țin la el, joacă pe poziția pe care am jucat și eu. Nu vreau să devină o obișnuință să antrenăm jocul în inferioritate numerică. Din păcate pentru fotbalul românesc, nu am reușit să aducem puncte. Lipsă de experiență!”, a adăugat tehnicianul.

Primul gol al serii a venit în minutul 47, autorul său fiind Tomasz Pienko. A doua repriză, și mai dificilă pentru olteni, a schimbat scorul de pe tabela de marcaj prin Oskar Repka, care a reușit să înscrie în minutul 80.

Următoarele meciuri ale Universității Craiova:

  • Universitatea Craiova – Noah, 23 octombrie, 22:00
  • Rapid Viena – Universitatea Craiova, 6 noiembrie, 22:00
  • Universitatea Craiova – Mainz, 27 noiembrie, 19:45
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga, 11 decembrie, 19:45
  • AEK Atena – Universitatea Craiova, 18 decembrie, 22:00
