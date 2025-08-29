B1 Inregistrari!
Mirel Rădoi, după victoria categorică cu Istanbul Bașakșehir: „Am făcut o mare greșeală". Ce transferuri își dorește antrenorul

Elena Boruz
29 aug. 2025, 08:22
Sursă foto: Captură video/Facebook Universitatea Craiova

Mirel Radoi, antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre evoluția elevilor săi, după victoria obținută în fața celor de la Istanbul Bașakșehir.

Oltenii lui Rotaru au reușit să se impună detașat (3-1 și 5-3 la general), și astfel au prins calificarea în grupele Conference League, moment istoric pentru Universitatea Craiova.

Cuprins:

  • Mirel Rădoi: „E posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noștri”
  • Ce transferuri își dorește tehnicianul

Mirel Rădoi: „E posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noștri”

Antrenorul „alb-albaștrilor” a oferit reacții „la cald”, după reușita din meciul retur cu turcii. Rădoi a mărturisit că a greșit, atunci când i-a subestimat pe fotbaliști, însă chiar și când scorul a fost în avantajul adversarilor, pentru foarte puțin timp ce-i drept, nu ar fi avut niciun fel de emoție.

„E o seară magică pentru echipă, pentru club, pentru suporteri. Nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu cred că e o mare performanță pentru mine, ci pentru tot ceea ce înseamnă Oltenia.

M-am gândit și eu la multe lucruri. Am fost aproape cu Beer Sheva, acum poate nu întâmplător am câștigat acolo cu 2-1. Am reușit cumva să câștigăm și în seara asta.

Le-am spus și băieților și vreau s-o spun și public. Îmi asum. Din dorința de a-i păstra concentrați și de a-i face să înțeleagă valoarea adversarului, cred că am făcut o mare greșeală și le-am transmis-o.

E posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noștri. Ceea ce am văzut în seara asta, după partida câștigată acolo… Cred că trebuia să punem mai mult accent pe echipa noastră decât pe adversar. În timpul partidei mi-am dat seama. Nu am avut nicio emoție nici la 0-1”, a declarat Mirel Rădoi, după partida cu Istanbul Bașakșehir, conform Digisport.

Ce transferuri își dorește tehnicianul

Bănia a explodat la finalul celor 90 de minute. Craiovenii au reușit să marcheze prin Așexandru Cicâldău (min. 8),  Ștefan Baiaram (min. 27) și Steven Nsimba (min. 82).

Deși, inițial Baiaram nu ar fi trebuit să joace, Rădoi și jucătorul său le-au făcut o surpriză fanilor. Tehnicianul a vorbit și despre transferurile pe care ar dori să le facă la echipă.

„Totul se duce spre credință în seara asta, Cel de Sus a fost cu noi. Țin să-l felicit și pe Mitriță, pentru că a fost alături de noi. În mare parte i se datorează parcursul nostru din acest sezon. Să sperăm că, de acum încolo, nu ne vom mulțumi doar cu această calificare. Nu e la îndemâna oricui să bați o echipă de asemenea valoare.

Acum sper să-l vindem pe Baiaram după meciul din seara asta. Sper să-l convingem. A vrut să joace, a fost dorința lui. Sunt în situația în care, ca fost jucător, am fost manipulat emoțional să pot să joc și când nu puteam s-o fac.

Știu ce au însemnat pentru mine două operații la genunchi. Ei trebuie să decidă singuri, cu doctorul. Nu vreau ca mai târziu să sufere din cauza mea.

Am zis și la conferință că trebuie să fim calmi. Le-am zis că dacă au probleme, să se uite la mine la margine. Poate dacă mă vedeau în anumite ipostaze, le transmiteam și eu anumite stări și îmi voi revizui comportamentul.

Avem nevoie de un atacant, de un fundaș central și un număr 6 sau un fundaș central care poate fi și număr 6. Îi las să petreacă până mâine (n.r. vineri, 29 august) dimineață. Am mutat antrenamentul pe seară”, a adăugat tehnicianul.

Universitatea Craiova traversează o perioadă extraordinară, atât în campionat, cât și în drumul spre Europa. „Leii” lui Rădoi sunt neînfrânți de multe etape și marchează gol după gol.

Vineri, după ora 14:00, are loc tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League. Astfel, Universitatea Craiova va afla cu cine se va duela în faza grupelor din competiția europeană.

