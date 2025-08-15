Mirel Rădoi, după partida intensă cu Spartak Trnava: „Ne-am panicat, avem probleme”

Mirel Rădoi, , a dat cărțile pe față, după partida pe care oltenii au disputat-o cu Spartak Trnava. „Alb-albaștrii” au trăit meciul la intensitate maximă, deoarece calificarea în Conference League era cât pe ce să le fie suflată de sub nas, de către slovaci.

Universitatea Craiova a reușit să învingă la general cu scorul de 6-4, după un duel care a fost ca un carusel, atât pentru formația olteană, cât și pentru suporterii acesteia.

Cuprins:

Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”

Mirel Rădoi: „Aproape ne-am bătut la antrenamente”

Tehnicianul a vorbit la conferința de presă de după meci despre evoluția elevilor săi. Acesta a declarat că se aștepta ca partida să fie una grea, mai ales că slovacii nu aveau ce pierde. De asemenea, a recunoscut că, pe teren propriu, Universitatea Craiova are prestații mult mai bune decât în deplasare.

„O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Nu am reușit să-i motivez pe băieți, a trebuit să trecem prin asta. Sunt două manșe, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Nu știu pentru cine părea nu galop de sănătate, pentru că eu tot am vorbit. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Am analizat adversarul, iar că nu au marcat în tur s-a datorat faptului că noi am jucat bine. Jucăm bine acasă, dar slab în deplasare, ne-am panicat. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru determinare, atitudine și calificare.

La pauză le-am spus că trebuie să jucăm la fel, pentru că adversarul va veni aproape de careul nostru, ori cu mingi direct în spatele apărării, ori la marginea careului, iar apoi centrări, astea erau punctele lor forte. Când vorbim despre un adversar, nu o facem doar ca să îi lăudăm”, a declarat Mirel Rădoi, după

Mirel Rădoi: „aproape ne-am bătut la antrenamente”

De asemenea, a adus în discuție și situația arbitrajului. Acesta a fost total nemulțumit de modul în care centralul englez, Stuart Attwell, a judecat partida.

Chiar și așa, Universitatea Craiova poate răsufla ușurată pentru moment. În următoarea etapă a Conference League, „leii” o vor înfrunta pe Bașakșehir, însă momentan, tehnicianul a declarat că se gândesc la meciul cu Csikszereda, pe care îl vor disputa duminică, de la ora 16:15.

„Pentru mine, să joci acasă cu un arbitru englez… Ieri, aproape ne-am bătut la antrenamente, am lăsat faulturile. Astăzi, să inventeze două faulturi care nici nu au fost, mi se pare ridicol la nivelul ăsta. Trebuie să suferim, mă bucur că am mers mai departe.

În seara asta ne bucurăm de calificare, iar de mâine ne gândim la Miercurea Ciuc, apoi la Istanbul. Când am marcat gol, am crezut că partida s-a terminat. În fotbal, din punctul meu de vedere, dacă nu-l respecți, te pedepsește”, a adăugat Mirel Rădoi.