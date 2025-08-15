B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mirel Rădoi, după partida intensă cu Spartak Trnava: „Ne-am panicat, avem probleme”

Mirel Rădoi, după partida intensă cu Spartak Trnava: „Ne-am panicat, avem probleme”

Elena Boruz
15 aug. 2025, 08:44
Mirel Rădoi, după partida intensă cu Spartak Trnava: „Ne-am panicat, avem probleme”
Sursă foto: Captură video/ Facebook Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a dat cărțile pe față, după partida pe care oltenii au disputat-o cu Spartak Trnava. „Alb-albaștrii” au trăit meciul la intensitate maximă, deoarece calificarea în Conference League era cât pe ce să le fie suflată de sub nas, de către slovaci.

Universitatea Craiova a reușit să învingă la general cu scorul de 6-4, după un duel care a fost ca un carusel, atât pentru formația olteană, cât și pentru suporterii acesteia.

Cuprins:

  • Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”
  • Mirel Rădoi: „Aproape ne-am bătut la antrenamente”

Mirel Rădoi: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”

Tehnicianul a vorbit la conferința de presă de după meci despre evoluția elevilor săi. Acesta a declarat că se aștepta ca partida să fie una grea, mai ales că slovacii nu aveau ce pierde. De asemenea, a recunoscut că, pe teren propriu, Universitatea Craiova are prestații mult mai bune decât în deplasare.

„O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Nu am reușit să-i motivez pe băieți, a trebuit să trecem prin asta. Sunt două manșe, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Nu știu pentru cine părea nu galop de sănătate, pentru că eu tot am vorbit. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Am analizat adversarul, iar că nu au marcat în tur s-a datorat faptului că noi am jucat bine. Jucăm bine acasă, dar slab în deplasare, ne-am panicat. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru determinare, atitudine și calificare.

La pauză le-am spus că trebuie să jucăm la fel, pentru că adversarul va veni aproape de careul nostru, ori cu mingi direct în spatele apărării, ori la marginea careului, iar apoi centrări, astea erau punctele lor forte. Când vorbim despre un adversar, nu o facem doar ca să îi lăudăm”, a declarat Mirel Rădoi, după Spartak Trnava-Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi: „aproape ne-am bătut la antrenamente”

De asemenea, antrenorul a adus în discuție și situația arbitrajului. Acesta a fost total nemulțumit de modul în care centralul englez, Stuart Attwell, a judecat partida.

Chiar și așa, Universitatea Craiova  poate răsufla ușurată pentru moment. În următoarea etapă a Conference League, „leii” o vor înfrunta pe Bașakșehir, însă momentan, tehnicianul a declarat că se gândesc la meciul cu Csikszereda, pe care îl vor disputa duminică, de la ora 16:15.

„Pentru mine, să joci acasă cu un arbitru englez… Ieri, aproape ne-am bătut la antrenamente, am lăsat faulturile. Astăzi, să inventeze două faulturi care nici nu au fost, mi se pare ridicol la nivelul ăsta. Trebuie să suferim, mă bucur că am mers mai departe.

În seara asta ne bucurăm de calificare, iar de mâine ne gândim la Miercurea Ciuc, apoi la Istanbul. Când am marcat gol, am crezut că partida s-a terminat. În fotbal, din punctul meu de vedere, dacă nu-l respecți, te pedepsește”, a adăugat Mirel Rădoi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gigi Becali, după reușita lui FCSB în fața celor de la Drita: „Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal”
Sport
Gigi Becali, după reușita lui FCSB în fața celor de la Drita: „Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal”
FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic
Sport
FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
Sport
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul
Sport
Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul
Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
Sport
Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o…”
Sport
Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o…”
Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
Sport
Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Sport
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Sport
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Sport
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Ultima oră
08:58 - Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
08:46 - Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
08:28 - Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
08:27 - Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
08:17 - Gigi Becali, după reușita lui FCSB în fața celor de la Drita: „Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal”
07:52 - Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
07:33 - Întâlnire crucială în Alaska. Ce decizie va lua Donald Trump, după discuțiile față în față cu Vladimir Putin. Zelenski, președintele Ucrainei, neinvitat la summit
23:56 - Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
23:53 - Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
23:18 - FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic