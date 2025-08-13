Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o...”

Mirel Rădoi, , a prefațat partida pe care echipa sa o va disputa cu Spartak Trnava, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League. Tehnicianul a avut și un mesaj pentru elevii săi, în cazul în care aceștia vorbesc ceva despre o etapa următoare.

„Alb-albaștrii” , în turul meciului cu slovacii. Deși n-ar trebui să aibă emoții prea mari, având în vedere scorul de 3-0, cu care au triumfat, antrenorul este destul de precaut.

Mirel Rădoi: „Am face o mare greșeală să spunem că suntem calificați”

Ce mesaj le-a transmis antrenorul jucătorilor olteni

Rădoi a explicat faptul că cel mai indicat este să gândească că nu sunt deja calificați. Mai mult, acesta a afirmat că se așteaptă, atât el, cât și echipa la un meci un duel mult mai dificil decât în tur.

„A fost o primă repriză câștigată de noi. Nu înseamnă că suntem deja calificați. Am face o mare greșeală să spunem că suntem calificați. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde cu un pressing agresiv. Ne așteptăm la un meci mult mai greu decât în tur. Dacă în tur nu au arătat foarte bine, e pentru că nu i-am lăsat noi.

Nu mă tem, dar gândul te duce la ce s-a întâmplat în prima etapă (n.r. – 3-3 cu UTA, după ce Craiova a avut 3-0). Depinde de abordare. Dacă vom intra pe teren cu gândul că avem 3-0, le vom face meciul mai ușor celor de la Trnava.

Meciul începe de la 0-0, am venit aici să ne calificăm. E inevitabil să nu ai în gând relaxare, oricât de concentrat ai fi. Au arătat zilele astea la antrenamente cât de concentrați sunt, dar e inevitabil, pentru că și eu am fost jucător și am avut gândurile astea.

Am trecut printr-o situație asemănătoare. Eram la un pas de o finală europeană, iar scorul era 3-0 la general pentru noi. Mă refer la meciul cu Middlesbrough. Mi-a rămas în minte acel meci. Va trebui să găsim lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să le orientăm motivarea către alte lucruri”, a declarat Mirel Rădoi, premergătoare meciului cu Spartak Trnava.

De asemenea, tehnicianul a transmis un mesaj clar pentru fotbaliști. În cazul în care vreunul dintre ei ar vorbi în prezența lui despre următorul meci pe care ar putea să-l dispute în Conference League, categoric nu ar evolua în partida din Slovacia. Acest lucru este inadmisibil în opinia lui Mirel Rădoi.

„Avem mici probleme, și din cauza oboselii, și din cauza unor contuzii suferite la ultimul meci. Vom vedea până la ora partidei ce se mai poate schimba.

Sistemul de joc, cum ne apărăm, cum atacăm, cum facem pressing, cum inițiem jocul de la portar sunt lucruri deja stabilite.

N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor, iar dacă ar face-o, ar face-o fără să aud. Pentru că dacă aș auzi, nu ar juca mâine. Adică sigur nu va juca mâine. Momentul în care noi suntem cu gândul la turul următor, înseamnă lipsă de fair-play față de Trnava și o lipsă de profesionalism din partea noastră”, a mai spus Rădoi.