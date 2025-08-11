B1 Inregistrari!
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”

Elena Boruz
11 aug. 2025, 08:19
Sursa foto: Facebook/Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a ieșit victorioasă în duelul cu FC Hermannstadt, din etapa a 5-a a SuperLigii României. Scorul de 1-0 i-a poziționat pe olteni pe primul loc în clasament, însă reușita acestora a venit cu greu.

Mirel Rădoi, tehnicianul alb-albaștrilor”, a vorbit despre evoluția elevilor săi și, deși „leii” au ieșit neînfrânți, modul în care au acționat în teren nu l-a prea încântat pe antrenor.

Mirel Rădoi, după partida cu FC Hermannstadt: „E clar că trebuie să schimbăm ceva”

Mirel Rd-ădoi a vorbit despre niște schimbări pe care are de gând să le facă, după victoria obținută cu „chiu cu vai”. Scorul a fost deschis în minutul 31`, prin Oleksandr Romanchuck, ucraineanul ajuns în acest sezon pe banca Universătiății Craiova.

Deși tabela de marcaj a indicat 1-0 pentru olteni, acestora le-a stat „inima în loc”, când, în minutul 90+2 era cât pe ce ca lucrurile să se schimbe.

Chițu de la FC Hermannstadt a prins poarta lui Lung, însă portarul a reușit să scoată balonul. Faza a fost una destul de controversată, mai ales pentru că VAR-ul a decis că mingea nu se afla pe linia porții, așa cum adversarii Craiovei și fanii acestora au susținut.

„Să zicem că am câștigat o doză de moral care era aproape să se termine la faza din minutul 90+2. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm câteva lucruri, la cum am arătat în seara asta.

(n.r. Hermannstadt a dominat și a avut ocazii mari). Era de așteptat! V-am spus dinainte că n-o să avem foarte multe ocazii. Totuși, multe greșeli neforțate, de unde au apărut și situațiile lor. Nu știu dacă au fost așa multe și clare, dau au fost câteva situații.

Nu ne-am propus să-l facem golgheter pe Romanchuk și nu asta am pregătit, să dea el gol de acolo. El trebuia să facă progresie cu mingea, să paseze între linii, dar mă rog. Au ieșit puține lucruri din câte am pregătit zilele astea.

Dar, cumva, trebuie să mă mulțumesc cu rezultatul. Poate e unul dintre meciurile în care echipele mari joacă prost, dar iau cele trei puncte.

Trebuie să mă mulțumesc cu lucrurile bune și încerc aici, în fața dumneavoastră, să pronunț lucrurile pozitive. Restul, ce avem de reglat, le vom regla în vestiar”, a spus Mirel Rădoi, conform Digi Sport.

Universitatea Craiova se pregătește să o înfrunte pe Spartak Trnava, în meciul retur din preliminariile Conference League. Partida va avea loc joi, 14 august, începând cu ora 21:30, pe stadionul „Anton Malatinsky”, din Slovacia. În duelul de la Craiova, oltenii au câștigat detașat cu scorul de 3-0.

