Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”

Mirel Rădoi, a prefațat partida pe care oltenii o vor disputa, joi, în deplasare, cu Istanbul Bașakșehir, în prima manșă din play-off-ul Conference League, începând cu ora 20:45.

au reușit să facă meciuri bune în preliminarii, însă pare că acum situația va fi puțin mai dificilă, potrivit spuselor tehnicianului.

Mirel Rădoi: „Bașakșehir pleacă favorită în această dublă”

Tehnicianul a vorbit despre duelul care îi așteaptă pe „lei”. Acesta a precizat că meciul va fi unul foarte dificil, însă, deși adversarii sunt mai puternici, așa cum a spus el, asta nu înseamnă că oltenii nu vor lupta.

Mai mult, Rădoi a menționat ce trebuie să facă fotbaliștii pentru ca rezultatul să fie unul favorabil pentru ei.

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. După AC Milan, Craiova întâlnește mâine (n.r. joi, 21 august) cea mai bună echipă în Europa. Bașakșehir pleacă favorită în această dublă, dar asta nu înseamnă că vom respecta mai mult adversarul.

Îi stim valoarea lui Bașakșehir, dar doar înainte de meci. Au antrenor foarte experimentat (n.r. Cagdaș Atan). Bașakșehir e o echipă compactă și agresivă când nu are balonul și e foarte ofensivă când are posesia. Au un lot de jucători foarte bun.

La nivel de echipă trebuie să fim compacți. Trebuie să avem dublaje și să le dăm spații cât mai mici între compartimente. Au jucători care din una-două atingeri pot destabiliza defensiva.

Pentru noi, este cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla lucruri. În această dublă orice greșeală poate fi fatală. Am luat informații despre ei de la foști jucători sau antrenori turci.

Nu mi-e frică de atmosferă că nu mai joc eu. Mie îmi plăceau astfel de atmosfere. Nu cred că există un lucru mai frumos pentru un jucător decât ultrașii din Turcia, indiferent dacă sunt de partea ta sau nu. Sper să-i motiveze pe jucători”, a declarat Mirel Rădoi, la premergătoare duelului cu Bașakșehir.

Alexandru Cicâldău: „Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare”

Alexandru Cicâldău a vorbit și el despre partida care îi așteaptă pe el și pe colegii lui. Mijlocașul a afirmat că își doresc să rămână pe același drum pe care au pornit și sunt destul de motivați să câștige.

„(n.r. despre Bașakșehir) Ne va aștepta o partidă foarte importantă, cu un adversar cu o calitate foarte bună. În fiecare an se bat acolo sus în campionatul Turciei, dar intrăm pe teren și vom fi pregătiți să facem un rezultat bun.

Cu siguranță suntem foarte conștienți de meciul de mâine (n.r. joi, 21 august). Trecem printr-o perioadă foarte bună și vrem să continuăm.

Știm că nu ne va aștepta un meci ușor. Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare. Mă gândesc doar la meciul de mâine și sper ca aportul meu să fie unul semnificativ. Trebuie să ne intereseze mai puțin atmosfera”, a spus și Cicâldău, la conferință.