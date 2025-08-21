B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”

Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”

Elena Boruz
21 aug. 2025, 11:05
Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”
Sursă foto: Captură video/Facebook Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida pe care oltenii o vor disputa, joi, în deplasare, cu Istanbul Bașakșehir, în prima manșă din play-off-ul Conference League, începând cu ora 20:45.

Alb-albaștrii au reușit să facă meciuri bune în preliminarii, însă pare că acum situația va fi puțin mai dificilă, potrivit spuselor tehnicianului.

Cuprins:

  • Mirel Rădoi: „Bașakșehir pleacă favorită în această dublă”
  • Alexandru Cicâldău: „Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare”

Mirel Rădoi: „Bașakșehir pleacă favorită în această dublă”

Tehnicianul a vorbit despre duelul care îi așteaptă pe „lei”. Acesta a precizat că meciul va fi unul foarte dificil, însă, deși adversarii sunt mai puternici, așa cum a spus el, asta nu înseamnă că oltenii nu vor lupta.

Mai mult, Rădoi a menționat ce trebuie să facă fotbaliștii pentru ca rezultatul să fie unul favorabil pentru ei.

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. După AC Milan, Craiova întâlnește mâine (n.r. joi, 21 august) cea mai bună echipă în Europa. Bașakșehir pleacă favorită în această dublă, dar asta nu înseamnă că vom respecta mai mult adversarul.

Îi stim valoarea lui Bașakșehir, dar doar înainte de meci. Au antrenor foarte experimentat (n.r. Cagdaș Atan). Bașakșehir e o echipă compactă și agresivă când nu are balonul și e foarte ofensivă când are posesia. Au un lot de jucători foarte bun.

La nivel de echipă trebuie să fim compacți. Trebuie să avem dublaje și să le dăm spații cât mai mici între compartimente. Au jucători care din una-două atingeri pot destabiliza defensiva. 

Pentru noi, este cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla lucruri. În această dublă orice greșeală poate fi fatală. Am luat informații despre ei de la foști jucători sau antrenori turci.

Nu mi-e frică de atmosferă că nu mai joc eu. Mie îmi plăceau astfel de atmosfere. Nu cred că există un lucru mai frumos pentru un jucător decât ultrașii din Turcia, indiferent dacă sunt de partea ta sau nu. Sper să-i motiveze pe jucători”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare duelului cu Bașakșehir.

Alexandru Cicâldău: „Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare”

Alexandru Cicâldău a vorbit și el despre partida care îi așteaptă pe el și pe colegii lui. Mijlocașul a afirmat că își doresc să rămână pe același drum pe care au pornit și sunt destul de motivați să câștige.

„(n.r. despre Bașakșehir) Ne va aștepta o partidă foarte importantă, cu un adversar cu o calitate foarte bună. În fiecare an se bat acolo sus în campionatul Turciei, dar intrăm pe teren și vom fi pregătiți să facem un rezultat bun.

Cu siguranță suntem foarte conștienți de meciul de mâine (n.r. joi, 21 august). Trecem printr-o perioadă foarte bună și vrem să continuăm.

Știm că nu ne va aștepta un meci ușor. Dacă vom avea un joc bun de echipă ne putem gândi la calificare. Mă gândesc doar la meciul de mâine și sper ca aportul meu să fie unul semnificativ. Trebuie să ne intereseze mai puțin atmosfera”, a spus și Cicâldău, la conferință.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF
Sport
Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF
Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
Sport
Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
Sport
Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
Cele mai mari performanțe înregistrate de Naționala de Fotbal a României
Sport
Cele mai mari performanțe înregistrate de Naționala de Fotbal a României
Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
Sport
Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Eveniment
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
Sport
Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga
Sport
S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga
CFR Cluj, eliminată din Europa League! Dan Petrescu: „Echipa mai bună s-a calificat”
Sport
CFR Cluj, eliminată din Europa League! Dan Petrescu: „Echipa mai bună s-a calificat”
Ultima oră
13:34 - Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
13:32 - Emil Boc continuă seria atacurilor la adresa USR. Primarul municipiului Cluj s-a dezlănțuit: „Au distrus tot ce au prins. Nu au pus o cărămidă, doar au demolat!”
13:31 - Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul
13:29 - Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
13:13 - Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
13:09 - Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
13:07 - Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
12:55 - PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
12:44 - Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație
12:40 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare