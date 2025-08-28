Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”

Mirel Rădoi, , a prefațat returul cu Istanbul Bașakșehir, care se va disputa joi, începând cu ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”:

În prima partida, oltenii au reușit să se impună cu scorul de 2-1, iar acum suporterii sunt încrezători că vor prinde calificarea în grupele Conference League.

Cuprins:

Mirel Rădoi: „Întâlnim un adversar mult mai valoros decât noi”

Mirel Rădoi, emoții înainte de duelul cu turcii: „Am responsabilitatea calificării”

Mirel Rădoi: „Întâlnim un adversar mult mai valoros decât noi”

Tehnicianul a explicat cum crede că va fi duelul cu cei de la Bașakșehir. Potrivit spuselor lui, partida va fi una dificilă, deoarece turcii au o echipă valoroasă și astfel de echipe, puternice, rar se întâmplă se piardă de două ori la rând.

„Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să putem să sperăm la calificare va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur. Întâlnim un adversar rănit, dar un adversar mult mai valoros decât noi. Nu va fi o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. În majoritatea cazurilor, în momentul în care întâlnești o echipă mai bună e greu să o păcălești de două ori. Sper să ne surâdă și norocul și să ne calificăm”, a transmis Mirel Rădoi la premergătoare duelului cu Istanbul Bașakșehir.

Mirel Rădoi, emoții înainte de duelul cu turcii: „Am responsabilitatea calificării”

De asemenea, Rădoi a subliniat faptul că pe umerii lui este pusă multă presiune. Sunt multe responsabilități care îi revin, printre care și cea de a oferi bucurie celor 30.000 de suporteri români.

„Am și emoții, dar și responsabilitate. Am responsabilitatea calificării, responsabilitatea de a lua presiunea de pe umerii jucătorilor, responsabilitatea de a face 30 de mii de fani fericiți și responsabilitatea clubului, care trece printr-o perioadă grea”, a adăugat antrenorul.