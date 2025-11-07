Mirel Rădoi a oferit declarații, după victoria pe care Universitatea Craiova a înregistrat-o în etapa a 3-a a competiției , împotriva celor de la Rapid Viena, scor 1-0.

a explicat modul de joc al elevilor săi, menționând faptul că stilul abordat joi seara a fost cel pe care l-au avut inclusiv în meciurile pe care nu le-au câștigat din SuperLiga României.

Mirel Rădoi a văzut meciul din tribună. Ce a declarat despre acest lucru

Tehnicianul „alb-albaștrilor” a văzut întreaga partidă din tribună și a declarat faptul că lucrurile „se văd mult mai bine de sus”. Pe parcursul duelului, acesta a fost surprins dând indicații prin intermediul unei stații.

Rădoi este fericit pentru faptul că băieții săi au reușit să obțină victoria, însă a precizat că mai era loc de goluri. Singurul marcator al serii a fost Oleksandr Romanciuk. Ucraineanul a reușit să marcheze în minutul 37, printr-o centrare, venită în urma assist-ului oferit de Carlos Mora.

„A fost greu să fiu în tribună, însă, în același timp se văd mult mai bine lucrurile de sus decât de la nivelul băncii. Ne-a ieșit în mare faptul că am fost foarte agresivi la mijlocul terenului și nu am lăsat mijlocașii centrali să se întoarcă pentru a închide cât mai mult culoarele. Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri. Iar acest lucru ne-ar mai fi urcat două-trei poziții în clasament.

Poate din exterior părem inspirați, dar ce am făcut în seara asta am făcut și în alte meciuri când nu ne-a ieșit rezultatul, cu Metaloglobus, cu Oțelul Galați sau cu FCSB. S-au folosit aceleași lucruri și la nivel de tactică, și la nivel de motivație. Doar că uneori poate și jucătorii au o zi grea, să nu zic proastă, poate deciziile pe care le iau înainte de meci par potrivite, dar în timpul meciului se întâmplă alte lucruri. Însă și noi suntem o echipă în formare, chiar dacă în seara asta am câștigat. Trebuie să rămânem modești pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele”,a declarat Mirel Rădoi la Prima Sport.

Rădoi: „Vom folosi această rotație până se va termina campionatul”

De asemenea, antrenorul a spus că va continua să schimbe primul 11, deoarece își dorește ca fiecare jucător să joace pentru ca nimeni să nu ajungă la epuizare.

„Noi vom folosi această rotație până se va termina campionatul pentru ca foarte mulți dintre jucători să rămână sănătoși alături de noi. Trebuie să avem grijă ca jucătorii să nu se accidenteze. Jucătorii au arătat foarte bine în ultima perioadă. Vedem de la meci la meci cine are prospețime să ducă un astfel de joc. Pentru că în seara asta a fost o risipă de energie fantastică din partea jucătorilor.

E greu să spunem ce va fi mai departe. Nu ne-am calificat cu victoria din seara asta. Am făcut doar patru puncte și mai avem nevoie de minimum un punct ca să putem, prin rezultatele celorlalți, să sperăm la o calificare. Iar ca să fim siguri mai avem nevoie de o victorie”, a mai spus el.

Următoarea partidă din Conference League, alb-albaștrii o vor disputa cu Mainz, pe 27 noiembrie, pe teren propriu.