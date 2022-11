Motivul pentru care unui american i s-a refuzat accesul pe stadion la SUA – Țara Galilor: „M-au reținut pentru 25 de minute”

Un episod mai puțin obișnuit s-a petrecut înainte de partida SUA – Țara Galilor, din grupa B a Campionatului Mondial din Qatar.

Se pare că Grant Wahl, un jurnalist american care a vrut să-și susțină echipa națională a țării sale la partida contra Țării Galilor, nu a fost lăsat să intre pe stadion, deoarece suporterul era îmbrăcat cu un tricou în culorile curcubeului, .

Cu toate Gianni Infantino, , a asigurat faptul că „toată lumea este binevenită”, indiferent de orientarea sexuală sau de originea sa, pentru un american pare că nu s-au respectat vorbele oficialului elvețian.

Grant Wahl purta un tricou cu un model în culorile curcubeului, prin care voia să-și arate susținerea pentru comunitatea LGBTQ, însă a fost silit să se schimbe.

„Trebuie să-ți schimbi tricoul. Nu e permis”, a transmis americanul prin intermediul contului său de Twitter, că i-ar fi spus agenții de securitate.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.”

