Nadia Comăneci, mesaj special de Ziua Îndrăgostiţilor. Pe ce melodie a dansat „Zeiţa de la Montreal” (VIDEO)

Cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor, cea mai valoroasă gimnastă a lumii din toate timpurile a transmis un mesaj emoționant pentru români.

Nadia Comăneci a postat și un filmuleţ pe rețelele de socializare în care apare făcând câţiva paşi de dans pe acordurile melodiei „I’d Love You To Want Me”, potrivit .

Nadia Comăneci, paşi de dans pe acordurile melodiei „I’d Love You To Want Me”

„Să preţuieşti şi să fii preţuit. Să iubeşti şi să fii iubit. La mulţi ani tuturor de Ziua Îndrăgostiţilor”, este mesajul care însoţeşte postarea Nadiei.

Melodia „I’d Love You To Want Me” este interpretată de Lobo şi a fost lansată în 1972.

Nadia Comăneci este supranumită „Zeița de la Montreal”, după ce, în 1976, a obţinut titlul olimpic absolut, cucerind trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), una de bronz (sol) şi argint cu echipa, la Jocurile Olimpice din oraşul canadian.

De asemenea, românca este prima gimnastă din istorie căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs (de şapte ori).