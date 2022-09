Neluțu Varga, anunț despre ultimele negoiceri cu Dan Petrescu: „Nu vreau să risc nimic!” / Ce spune despre venirea lui Cosmin Contra

Dan Petrescu pare că a ajuns la capătul răbdărilor și vrea să se despartă de CFR, echipă unde suporterii îi cer constant demisia, iar conducerea nu îi acordă sprijin. Tehnicianul de 54 de ani a anunțat că după meciul din etapa a 11-a, cu FC Argeș, partidă disputată aseară, în Trivale, și câștigată de oaspeți cu 1-0.

, pare dispus să întrerupă raporturile contractuale cu antrenorul care a adus titlu după titlu în ultimii ani în Gruia, iar o discuție între cei doi trebuia să fi avut loc astăzi, la prânz. Rezilierea pare una complicată la prima vedere, deoarece Dan Petrescu nu este dispus să plece fără clauza impusă în contract.

Neluțu Varga l-a așteptat degeaba pe Petrescu la negocieri

Dan Petrescu ar fi trebuit astăzi să discute despre viitorul său pe banca CFR-ului și să ajungă la un numitor comun cu patronul Varga în ceea ce privește contractul. Suspansul va fi însă prelungit, întrucât antrenorul nu s-a prezenatat la negocieri, sunându-l pe Varga și motivând că se simte răcit, fiind posibil să fie chiar infectat cu Covid.

„Azi, în jurul orei 12:00 urma să am o întâlnire la Bucureşti cu Dan Petrescu. Însă, am fost sunat de Dan, iar el mi-a spus că este foarte răcit, posibil să aibă Covid, iar eu i-am zis că dacă are simptome de Covid atunci nu e cazul să ne mai vedem deoarece nu vreau să risc nimic.

Ştiţi foarte bine ce probleme de sănătate am avut eu şi nu vreau să risc absolut nimic. Am amânat întâlnirea, iar o decizie finală nu o pot lua până nu mă văd cu Dan Petrescu

Eu vreau un raport şi o analiză clară de la el cu privire la aceste rezultate proaste din ultimul timp”, a declarat Varga pentru ProSport.

Incertitudine în cazul Cosmin Contra

După ce s-a aflat faptul că zilele lui Dan Petrescu sunt numărate la Cluj, presa a intrat în posesia unei alte informații și aceea că posibilul său înlocuitor pe banca ardelenilor este .

Chiar și așa, Neluțu Varga a infirmat interesul pentru „Guriță”, despre care a avut numai cuvinte de laudă. „Îl consider şi pe Contra un antrenor foarte bun, dar vreau să ştiţi că nu am avut nicio discuţie cu el. Până nu voi discuta clar cu Dan Petrescu nu vă pot anunţa nimic”, a încheiat acesta.