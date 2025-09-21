Un Ferrari SF90, echipat cu un motor V8 hibrid, condus de Fabio Barone, pilot profesionist de curse auto din Italia, a atins o viteză record pe platforma unui portavion.

Cu Ferrari pe un portavion militar

Fabio Barone este cunoscut pentru recordurile de pe care le-a atins la volanul unor , în locuri neobișnuite sau spectaculoase. De această dată, el a ales ca pistă puntea unui portavion militar aparținând forțelor navale italiene. Mașina sa pe care a folosit-o, în această probă este un Ferrari SF90, echipată cu un motor V8 hibrid.

Pe portavionul ancorat la Civitavecchia, pe coasta mediteraneană, și-a propus să atingă o viteză de cel puțin 160 km/h și apoi să frâneze la timp pentru a evita să ajungă în apa mării sau să izbească vasul de croazieră ancorat în față, potrivit cbsnews.com.

Nu este prima oară când pilotul italian a condus mașina pe puntea unui portavion. Anul trecut, Barone a stabilit recordul Federației Cronometrajelor din Italia pe un alt portavion în sudul țării. El a atins, atunci, o viteză de 94,4 mile pe oră (aproximativ 152 km/h).

Spectacol auto pe un portavion

Organizatorii evenimentului automobilistic de pe portavionul italian au conceput un adevărat spectacol pentru această cursă destinată atingerii unui . Pe nava militară, în difuzoarele amplasate special, au răsunat acordurile melodiei din „Top Gun”. În acest timp, liftul de la babord a ridicat pe punte echipa pilotului italian. Aici așteptau jurnaliști acreditați, ofițeri ai marinei italiene, dar și alți invitați.

Fabio Barone a invitat special un grup de copii cu sindrom Down, selectați să fie „mecanici de onoare pentru o zi”. Aceștia au ridicat husa roșie de pe vehiculul ascuns privirilor, dezvăluind un Ferrari SF90.

Pilotul a urcat la volan a făcut câteva ture de încălzire pe puntea navei militare, iar apoi s-a pregătit pentru cursa menită să-l ducă spre un nou record de viteză. Sunetul motorului ambalat a dat fiori spectatorilor care asistau la eveniment. Fabio Barone s-a poziționat la capătul punții de 236 metri și a așteptat semnalul de start.

Record de viteză pe pista improvizată

Mașina de curse, Ferrari SF90, a pornit în viteză, iar câteva secunde mai târziu, a oprit în siguranță la capătul pistei improvizate. Spectatorii, impresionați, au așteptat să fie afișat rezultatul. Verdictul a fost fără echivoc. Pilotul de curse a reușit ceea ce și-a propus, atingând un nou record de viteză.

„Viteza înregistrată: 164 kilometri pe oră. Declar acest rezultat drept noul record de viteză pe o navă!”, au spus oficialii care au omologat recordul, după citirea rezultatului oficial, în aplauzele asistenței.

După aflarea rezultatului, pilotul italian, fericit a ridicat brațele spre cer, gest al victoriei, după care s-a îmbrățișat cu echipa sa de tehnicieni.

Primele declarații ale pilotului

După momentul de fericire, pilotul a fost înconjurat de reporterii care au asistat la eveniment, pentru declarații. Fabio Barone a spus că rezultatul se datorează concentrării, dar și a abilităților sale de pilot profesionist de curse.

„Principalul lucru pe care te concentrezi este concentrarea însăși și îți dai seama că dobori recordul abia când ești la jumătatea drumului. (…) Am două mâini, două picioare și le folosesc în același timp, ca un pianist”, a spus Barone.

🇮🇹 Ferrari SF90 speeding on the deck of assault ship ITS Trieste — CarsAndCars.ca (@carsandcars_ca)

Rezultatul va fi trimis la Guinness World Records

Cursa a fost urmărită de inginerul de curse Alessandro Tedino, care a asistat la omologarea recordului de viteză obținut de pilotul italian. El a declarat că, inițial, când a văzut puntea portavionului nu era convins că Ferrari va putea fi atins. Potrivit spuselor sale nava a fost pe mare, peste noapte, iar dimineață, la prima oră puntea era umedă.

Din fericire, a spus el, echipajul a luat măsuri pentru a usca suprafața pe care urma să ruleze bolidul Ferrari. Munca marinarilor a fost terminată de razele soarelui care a încălzit suprafața.

„Dacă ar fi rămas udă, atunci, desigur, ar fi imposibil să atingi viteza maximă și să ai frânele la performanță optimă. Poate fi foarte, foarte periculos”, a spus Tedino.

Tedino a spus că rezultatul obținut va fi trimis către Guinness World Records, pentru a înregistra oficial recordul.