Novak Djokovic a recunoscut că a participat la un eveniment, deși știa că are Covid-19

Novak Djokovic a recunoscut că a fost conștient că a fost pozitiv cu COVID-19 atunci când a participat la un interviu, luna trecută. Numărul unu mondial a negat totuși să cunoască rezultatul său pozitiv când a participat cu o zi mai devreme la un eveniment dedicat copiilor la Belgrad.

Novak Djokovic a participat la un eveniment, deși știa că are Covid-19

Djokovic, care nu este vaccinat, a primit o scutire medicală înainte de Australian Open pe motiv că a avut recent COVID-19. Starul sârb susține că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 16 decembrie, dar a fost criticat după ce au apărut imagini cu el în zilele următoare, scrie sportingnews.com.

Djokovic a făcut o declarație pe rețelele de socializare miercuri, susținând că a fost asimptomatic și a fost testat negativ la mai multe teste rapide de antigen înainte de evenimentul de la Belgrad.

„Vreau să abordez dezinformarea continuă despre activitățile mele și prezența la evenimentele din decembrie înainte de rezultatul meu pozitiv al testului PCR COVID”, a scris Djokovic.

„Am participat la un meci de baschet la Belgrad pe 14 decembrie, după care s-a raportat că un număr de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19.

„Deși nu am avut simptome de COVID, am făcut un test rapid de antigen pe 16 decembrie, care a fost negativ și, din abundență de precauție, am făcut și un test PCR oficial și aprobat în aceeași zi.

„A doua zi am participat la un eveniment de tenis la Belgrad pentru a oferi premii copiilor și am făcut un test rapid de antigen înainte de a merge la eveniment și a fost negativ.”

„Eram asimptomatic și mă simțeam bine și nu primisem notificarea unui rezultat pozitiv al testului PCR decât după acel eveniment”.

Djokovic a participat la un interviu cu editorul francez L’Equipe

În ciuda faptului că era conștient că are boala, Djokovic a participat apoi la un interviu cu editorul francez L’Equipe. „A doua zi, pe 18 decembrie, am fost la centrul meu de tenis din Belgrad pentru a îndeplini un angajament de lungă durată pentru un interviu și o ședință foto L’Equipe. Am anulat toate celelalte evenimente, cu excepția interviului L’Equipe”, a spus el.

„M-am simțit obligat să merg mai departe și să conduc interviul L’Equipe, deoarece nu voiam să dezamăgesc jurnalistul, dar m-am asigurat că mă distanțez social și că port o mască, cu excepția cazului în care îmi făcea fotografia.

„În timp ce m-am dus acasă după interviu să mă izolez pentru perioada necesară, reflectând, aceasta a fost o eroare de judecată și accept că ar fi trebuit să reprogramez acest angajament”.

Djokovic a abordat, de asemenea, rapoartele în care a bifat incorect o căsuță care spunea că nu a călătorit internațional în ultimele 14 zile înainte de a veni în Australia.

„Cu privire la problema declarației mele de călătorie, aceasta a fost depusă de echipa mea de asistență în numele meu – așa cum le-am spus oficialilor de imigrare la sosirea mea – și agentul meu își cere sincer scuze pentru greșeala administrativă de a bifa căsuța incorectă despre călătoria mea anterioară înainte de a veni la Australia”, a scris el.

„A fost o eroare umană și cu siguranță nu deliberată”.

Novak Djokovic a câștigat apelul împotriva anulării vizei și poate rămâne cel puțin pentru moment în Australia. Avocații săi au transmis instanței documente care arată că sârbul a fost confirmat cu COVID-19 pe 16 decembrie, pe baza unui test PCR. Potrivit acelorași documente, liderul mondial din tenisul masculin a fost testat din nou pe 22 decembrie, când rezultatul a fost negativ.