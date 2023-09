Numărul 9 în clasamentul WTA, jucătoarea de tenis Maria Sakkari, după cazul Halep: „Sistemul este înfricoșător”

Numărul 9 în clasamentul WTA, jucătoarea de tenis Maria Sakkari, de naționalitate greacă, o apără, indirect și spune că se teme să mai meargă, noaptea, la baie, datorită sistemului absurd de controale.

Sakkari o apără, indirect, pe Halep

„Un lucru pe care pot să vi-l spun cu siguranță este că modul în care gestionează fiecare situație cu orice jucător, orice atlet, este pur și simplu înfricoșător. Vom ajunge la un punct în care nici măcar nu vom mai lua electroliți. Din fericire, eu nu am fost în această situație. Nu vreau să fiu niciodată…

Am fost foarte atentă cu tot ce are legătură cu suplimentele. Dar nu știu care este procesul, cum se fac lucrurile în spatele ușilor închise. Nu știu cine are un cuvânt de spus. Nu am nicio idee…



Cu siguranță aș îmbunătăți (…) aplicația antidoping. Nu funcționează bine. Ar trebui să-ți amintească în fiecare zi de intervalul tău orarși nu o face. Au încercat să o îmbunătățească, dar nu funcționează foarte bine. Pentru noi, călătorim atât de mult în comparație cu alți sportivi.

Este foarte stresant. Mă trezesc aproape în fiecare noapte pentru a merge la baie. Dacă e aproape de intervalul meu orar, mă gândesc: «Mă duc? Să nu mă duc? Aștept dacă vin?». Este foarte stresant”, a spus jucătoarea de origine greacă, întrebată dacă are încrederile în autoritățile anti-doping din sport.

Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă la San Diego.