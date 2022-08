Nunta anului în circuitul WTA – Dublă câștigătoare de Grand Slam, Petra Kvitova se mărită cu antrenorul său

Petra Kvitova a anunțat pe contul oficial de Twitter că se va mărita cu Jiri Vanek, nimeni altul decât antrenorul său din circuitul WTA, anunță .

În vârstă de 32 de ani, sportiva a spus „DA”, iar reacțiile primite pe rețelele sociale au fost pe măsura importanței evenimentului.

Aflată pe locul 21 în ierarhia mondială, Kvitova a recunoscut relația amoroasă cu antrenorul anul trecut, colaborarea profesională dintre cei doi începând în 2016.

Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍

— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova)