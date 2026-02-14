Cristi Chivu a obținut o nouă victorie, în Serie A, cu echipa sa, , în partida cu Juventus Torino, supranumit Derby d’Italia. Milanezii au câștigat cu 3-2 după un pe care specialiștii l-au descris drept „nebun”.

O nouă victorie pentru Cristi Chivu

Echipa italiană Inter Milano a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Cu Cristi Chivu pe bancă, milanezii s-au impus în ceea ce se numește Derby d’Italia. Meciul de fotbal s-a jucat la Milano, pe celebrul stadion .

Gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Același Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, reparându-și greșeala, în minutul 26. El a înscris din assistul lui McKennie. Ulterior, Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni.

În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie care a ridicat semne de întrebare pe teren și în tribune. Centralul i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Kalulu după ce acesta l-a atins pe Bastoni, iar francezul a căzut spectaculos.

Cu un jucător mai puțin pe teren, Juventus nu s-a retras și a forțat golul. Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază.

Mișcare decisivă a antrenorului român

Confruntat cu ofensiva oaspeților, Cristi Chivu a făcut o mutare ofensivă care i-a adus pe nerrazzurii în avantaj. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco. Juventus nu s-a lăsat, torinezii egalând din nou. Locatelli, a înscris cu un şut din careu, la colţul lung, în minutul 83.

Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89. Nu a fost suficient pentru ca torinezii să plece cu un egal. Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2.

Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte. au opt puncte în avantaj față de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.