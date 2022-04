Prima impresie a lui Patrick Mouratoglou despre Simona Halep. Știe ce-i lipsește pentru a redeveni numărul 1 WTA

Patrick Mouratoglou, , a povestit cum au decurs tratativele cu jucătoarea din România, până la semnarea contractului.

Cunoscutul antrenor a dezvăluit că s-a stabilit o conexiune foarte rapidă între el și fostul lider mondial.

„În primele două ore am discutat. Uneori simţi imediat când se stabileşte o conexiune. Altă dată durează mai mult. În cazul Simonei, s-a petrecut instantaneu. Este foarte inteligentă, de asemenea, extrem de sensibilă şi a fost foarte deschisă cu mine. Aşa că mi-a făcut munca uşoară şi mi-a dat sentimentul că este dornică de muncă şi de a se dedica pe deplin planului nostru.

Consider că nu trebuie să ne fixăm limite. Vreau să analizez fiecare detaliu, fie el, fizic, mental, tehnic sau tactic. Deja am început să fac asta, studiind felul în care evoluează în meciurile oficiale, pregătirea fizică, dar şi antrenamentele. Sunt multe lucruri pe care consider că le putem face mai bine. Iar ea gândeşte la fel”, a declarat Mouratoglou, potrivit .

Patrick Mouratoglou și-a stabilit obiectivul în colaborarea cu Simona Halep

Lipsa de încredere a determinat rezultate modeste pentru Simona Halep în ultima vreme, crede antrenorul. De asemenea, Mouratoglou susține că jucătoarea din Constanța poate redeveni numărul 1 mondial.

„Doha, Dubai nu au fost grozave, pentru că în această perioadă era nesigură şi asta s-a văzut în rezultate. Dar apoi a depus un efort mare la Indian Wells, unde a ajuns în semifinale, accidentată fiind încă de la primul meci. Până acum este bine, dar simt că se poate mult mai bine.

Ţelul meu este ca, într-o bună zi, ea să-şi încheie cariera spunându-şi: “Am realizat maximul din ce puteam face”. A fost numărul 1, a câştigat două titluri de Grand Slam. Nu există niciun motiv pentru care nu ar putea să repete aceste performanţe. Este o campioană. Simt, de asemenea, că mai este loc de îmbunătăţiri în multe privinţe şi ea are încă dorinţa de a obţine rezultate. De aceea cred că avem o bază fantastică pe care putem construi ceva şi mai important decât până acum”, a mai punctat celebrul antrenor.