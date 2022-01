Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev, finala de la Australian Open 2022. Cum arată istoricul confruntărilor

Vineri, 28 ianuarie, a fost stabilită finala de la masculin a turneului de Grand Slam, Australian Open 2022. Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) și Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) se vor duela pentru cea de-a cincea oară, la simplu.

Va fi pentru a treia oară când cei doi tenismeni se vor confrunta într-o finală ATP. Rafa Nadal s-a calificat astăzi în ultima etapă a competiției, după ce l-a învins fără mari probleme pe italianul Matteo Berretini, cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Până în semifinală, spaniolul a mai trecut de Giron, Hanfmann, Khachanov, Mannarino și cu mari emoții, pe Shapovalov.

Dacă-l va învinge pe Medvedev, Nadal va deveni primul tenismen din istorie cu 21 de turnee de Grand Slam în portofoliu și cu câte cel puțin două trofee la fiecare dintre competițiile majore.

De asemenea, finala cu Medvedev va fi pentru Nadal cea de-a șasea de la Australian Open.

De partea cealaltă, rusul se poate mândri cu doar un trofeu de Grand Slam în palmares. Starul noii generații a câștigat anul trecut US Open, în fața lui novak Djokovic, cu 6-4, 6-4, 6-4. A mai ajuns în alte două finale, la Openul American din 2019 și la Openul Australian de anul trecut, când a pierdut în fața sârbului Djokovic, interzis la ediția din acest an. Nole, campionul all-time de la Australian Open, s-a impus cu 7-5, 6-2, 6-2.

Medvedev s-a calificat în finală după ce l-a eliminat pe grecul Stefanos Tsitsipas, cu 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, 6-1. Până la ultima rundă a competiției, rusul a trecut de Laaskonen, Kyrgios, Van De Zandschulp, Cressy și Auger-Aliassime.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺

The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022