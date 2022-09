Răzvan Burleanu, anunț clar în privința lui Iordănescu: „Vrem să știm sigur! Asta este propunerea mea!”

Echipa națională de fotbal a României ultimul meci din Nations League, pe teren propriu, în compania Bosniei și Herțegovinei. Succesul a fost însă insuficient pentru tricolori, care au încheiat ultimii grupa și care au retrogradat astfel în lumea a treia a fotbalului.

a fost contestat de fani, care au cerut demisia sa, considerându-l principalul vinovat pentru rezultatele nefaste înregistrate de România.

La o zi distanță de la încheierea campaniei de Nations League și cu mai puțin de două săptămâni până la tragerile la sorți ale preliminariilor pentru CE 2024, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și-a exprimat punctul de vedere vizavi de selecționer, precizând totodată care sunt planurile sale pentru perioada imediat următoare.

Rămâne sau nu Edi Iordănescu la echipa națională?

Răzvan Burleanu pare să nu fie îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat la echipa națională, iar retrogradarea în Liga C nu îi dă de gândit acestuia. Burleanu este convins că Iordănescu este cartea câștigătoare pentru următorul turneu final și are încredere deplină în cel care, de când a preluat naționala, a reușit doar două victorii.

„Au fost demarate procedurile pentru zilele următoare. Vineri urmează o ședință a Comsiei Tehnice, apoi, raportul va fi validat de o ședință a CEx. Vrem ca la tragerea la sorți pentru Euro 2024 să știm sigur ce antrenor vom avea. Eu pot să vă zic propunerea mea, este Edi Iordănescu!

Rolul nostru, ca administrație, este să oferim tot ce trebuie din punct de vedere logistic. Am încercat să scoatem maximum posibil cu orice selecționer. Dacă ne uităm la ultimele două meciuri, suntem de acord că s-a creat o coeziune la nivelul lotului. Ne dă încredere pentru campania care începe în luna martie a anului viitor, avem motive de optimism.

Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile. Ce ne interesează este că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători crescuți la tineret, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători. Acești jucători trebuie să își atingă potențialul maxim campania următoare.

A contat foarte mult și acest lucru (n.r. faptul că Edi Iordănescu dorește să continue în funcția de selecționer). Cât timp ai un antrenor dornic, care crede că poate duce echipa națională mai departe, trebuie să îi acorzi încredere. Dacă nu ar fi crezut, nu ar fi fost o propunere.

Înaintea acestor două meciuri am avut anumite îndoieli. După al doilea meci cu Muntenegru am realizat că nu putem câștiga grupa. A fost o echipă mai bună decât noi, am pierdut 6 puncte acolo. Nu am avut nicio discuție cu Edi în care să nu văd optimismul și speranța”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit .

Liga Națiunilor, clasament final – Grupa 3 a Diviziei B

1. Bosnia-Herțegovina (8-8 golaveraj) 11 puncte

2. Finlanda (8-6) 8 puncte

3. Muntenegru (6-6) 7 puncte

4. România (6-8) 7 puncte