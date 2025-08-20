Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a reacționat în urma petrecut, marți, la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României.

Burleanu a prezentat scuzele pentru cele întâmplate și a dezvăluit faptul că s-a luat în calcul inclusiv repetarea tragerii la sorți.

Răzvan Burleanu: „E o acțiune pe care o regretăm ca Federație”

Ce a transmis FRF, după tragerea la sorți

Președintele FRF a susținut, miercuri, o conferință de presă, în urma ședinței Comitetului Executiv. Acesta a vorbit inclusiv despre scandalul care s-a iscat în urma tragerii la sorți, când secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, nu ar fi amestecat corespunzător bilele. Mai exact, este vorba despre bila corespunzătoare echipei Corvinul Hunedoara care a fost extrasă ca adversară a Farului Constanța.

Imaginile care l-au surprins pe Bodescu luând bila cu numele formației hunedorene, după ce părea că a pus-o intenționat într-un anumit loc al bolului, a iscat multe controverse.

„Am discutat cu colegii mei imediat după ce s-a terminat tragerea. E o acțiune pe care o regretăm ca Federație. Vina a fost recunoscută de secretarul general adjunct al FRF (n.r. Gabriel Bodescu). Vă asigurăm că nu se va mai repeta. Nu vă ascund că împreună cu colegii mei am luat în calcul chiar să dispunem repetarea tragerii la sorți.

Însă, după o analiză destul de atentă, am descoperit că nu avem niciun club care să fi fost dezavantajat și niciunul avantajat. Dacă cineva ar fi fost dezavantajat, cu siguranță am fi avut o nouă tragere la sorți. Vă asigur că asemenea situație nu se va mai repeta.

Cu siguranță ne-am gândit ca tragerile la sorți să fie și digitale. Acest subiect era pe agenda noastră de mult timp. Lucrăm să vedem care este cea mai bună metodă pentru evenimentele din 2026”, a spus Burleanu, după ce s-a terminat Comitetul Executiv al FRF, conform

„FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”, se arată în transmis de FRF.