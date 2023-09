Reacția WTA, după suspendarea Simonei Halep: „Este extrem de important ca jucătorii să cunoască și să respecte regulile”

Asociația de Tenis Feminin (WTA) a emis un comunicat pe data de marți, 12 septembrie, prin intermediul platformei de socializare X (fosta Twitter), în urma deciziei de suspendare pentru o perioadă de 4 ani în urma unui caz de dopaj.

„Este extrem de important ca jucătorii să cunoască și să respecte regulile programului antidoping din tenis. Tribunalul Independent a luat o decizie în legătură cu cazul Simonei și, conform TADP, decizia poate fi atacată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. WTA va susține deciziile luate prin acest proces și va continua să urmărească îndeaproape acest lucru”, se arată în postarea publicată pe X de WTA, conform .

WTA issues statement regarding ruling on Simona Halep:

“It is of the utmost importance for players to be aware of the Tennis Anti-Doping Program rules and to follow them. The Independent Tribunal has made its ruling surrounding Simona’s case and under the TADP, the decision may…

— wta (@WTA)