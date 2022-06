Refuzat de CSM București, pierdut pur și simplu de CSA Steaua și plătit cu salariul unui fotbalist mediocru de CS Dinamo. Traseul lui David Popovici spune multe despre sportul românesc

David Popovici (17 ani), , este legitimat la CS Dinamo și încasează lunar , însă până să ajungă în „Ștefan cel Mare” a fost refuzat de CSM București, iar CSA Steaua ar fi renunțat pur și simplu la el, potrivit .

În orice caz, și actualul său venit este unul de sportiv mediocru, dacă e să avem în vedere salariile fotbaliștilor, un sport care nu ne mai aduce de multă vreme rezultate pe plan extern, ba dimpotrivă. De altfel, chiar jucătorii lui FC Dinamo, echipă care nu aparține totuși de CS și de Ministerul Afacerilor Interne, încasau câștiguri similare la momentul retrogradării din prima ligă, o premieră negativă a celor 74 de ani de istorie.

Astăzi dublu campion mondial la înot, David Popovici ar fi fost refuzat de CSM București pentru că „avea pretenții prea mari”

David Popovici a devenit luni primul sportiv român care cucerește aurul mondial într-o probă masculină de înot, la 200 de metri liber. El a repetat performanța miercuri seară, când a câștigat cea mai râvnită medalie și în „proba-regină” a natației, cea de 100 m liber.

Totuși, traseul său pe plan intern spune mult despre sportul autohton. În urmă cu doi ani, CSM București a refuzat să îl legitimeze pe David Popovici în urmă cu doi ani, deși sportivul nu ar fi cerut „mai mult decât cel mai mic salariu al unei handbaliste” de la același club. Situația a fost comentată de jurnalistul Adi Dobre, care în trecut a și activat în cadrul clubului bucureștean o perioadă.

„Acum doi ani, conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti a refuzat legitimarea lui David Popovici! «Avea pretenții prea mari», s-a spus… Omul nu a cerut mai mult decât cel mai mic salariu al unei handbaliste de la CSM Bucureşti… Şi a plecat… La mai bine! Bravo lui, tati!“, a declarat Adi Dobre.

Autoritățile locale le plătesc jucătoarelor de la CSM București unele din cele mai mari salarii din handbalul feminin european, cu toate că echipa nu a mai prins Final Four-ul Champions League din 2018, iar în acest an a ratat și campionatul intern, competiție câștigată de Rapid pentru a șasea oară în istorie.

Marele înotător, pierdut de CSA Steaua și plătit cu salariul unui fotbalist mediocru de CS Dinamo

Deși finanțează o echipă de fotbal și plătește mii de euro pe fotbaliști de liga a doua, CSA Steaua București l-a pierdut anul trecut pe David Popovici chiar în favoarea rivalei istorice, CS Dinamo, deși înotătorul refuzase oferta americanilor de a intra în sistemul lor de pregătire.

În dialog cu , președintele lui CS Dinamo, Ionuț Popa, a spus că David Popovici a ajuns în „Ștefan cel Mare” deoarece CSA Steaua a renunțat la el.

„Ne-am stabilit o strategie pentru 2021-2022. Am inclus secţiile, de exemplu, la handbal, am pregătit transferurile pentru sezonul viitor pentru că, altfel, nu-i mai găseşti pe piaţă. Am ajuns la nataţie şi am spus: Glinţă! E la noi! Pe cine mai avem pe piaţă? Popovici şi încă vreo trei, patru nume. Şi am spus Popovici, situaţie contractuală, în 31.08.2021 termină contractul (n.r. – cu Steaua). OK! În acel moment, am fost contactat de comandantul clubului Steaua: «Ionuț, Popovici o să termine contractul, te rog, să nu vii cu o contraofertă». I-am spus că nu o să fac, însă dacă sportivul doreşte să vină la Dinamo, eu o să-i înaintez o ofertă. Apoi, în data de 31 august a expirat contractul. Atunci, am pus şi eu o întrebare unei persoane: a prelungit cu Steaua? Mi-a răspuns că, în acest moment, e liber de contract. L-am contactat pe tatăl său şi am reuşit să-l aducem“, a spus Ionuţ Popa.

Chiar și președintele lui CS Dinamo a recunoscut că David Popovici primește un salariu mic în raport cu valoarea sa, una deja confirmată de rezultate.

„Referitor la sumă, domnul George Cosac (n.r. – fostul preşedinte de la CS Dinamo), într-o discuţie cu mine, mi-a spus: «Ionuț, un jucător de volei, de la Arcadia Galați, de exemplu, cel mai slab, cred că ia 5.000 sau 6.000 de euro». Astfel, cererea lui David n-avea cum să-mi pară mare“.