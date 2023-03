Reportaj BBC: Regele și copiii săi – planul lui Hagi pentru a restabili gloria României

România nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998 și a ajuns la Campionatele Europene doar de două ori după 2000, fără să reușească să treacă de faza grupelor. „Tricolorii” își încep tentativa de cu meciuri împotriva Andorrei și Belarusului în această lună, relatează în deschiderea unui reportaj despre Gheorghe Hagi și Academia sa.

BBC, reportaj: „Regele și copiii săi – planul lui Hagi pentru a restabili gloria României”

Gheorghe Hagi, care a luminat parcursul României spre sferturile Cupei Mondiale din 1994 și este considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, este într-o misiune pentru a schimba soarta țării, scrie BBC.

„Hagi președinte” a fost scandarea a sute de mii de oameni în România, după victoriile cu Columbia, SUA și Argentina de la Cupa Mondială din 1994. A urmat o înfrângere la penalty-uri împotriva Suediei, dar valul de iubire fără precedent pentru eroul fotbalistic al națiunii a rămas aproape neschimbat.

Doi ani mai târziu, Hagi nu a candidat la alegerile prezidențiale din România, dar oamenii tot l-au votat. Aceștia i-au scris numele de mână, iar mijlocașul a obținut câteva mii de voturi – au existat candidați propriu-ziși care au primit mai puține, continuă BBC.

De-a lungul unei cariere de 29 de ani care s-a încheiat în 2001 la Galatasaray, Hagi a trecut pe la Real Madrid și Barcelona și a bifat 124 de apariții pentru România, pentru care a reușit să înscrie 35 de goluri (record pe care îl deține și în prezent, alături de Adi Mutu). Lumea îl numea „Maradona din Carpați”, iar în 1994 s-a clasat al patrulea în clasamentul pentru Balonul de Aur. Mai mult, Pele l-a inclus în 2004 pe lista cu cei mai buni 125 de fotbaliști ai planetei încă în viață, amintește BBC.

„Am avut personalitate, am avut un control bun al balonului și eram rapid. Am crescut cu echipa Țărilor de Jos în anii 1970, cu fotbalul total. Johan Cruyff a fost idolul meu. Am purtat numărul 10 în cea mai mare parte a timpului și știam ce înseamnă: să creez un gol sau să înscriu. Am purtat numărul 10 pentru Real Madrid și Barcelona, două dintre cele mai bune echipe din lume. Ambiția mea a fost întotdeauna să fiu cel mai bun – asta a fost cea mai mare motivație a mea”, a declarat fostul mare fotbalist.

Hagi a trecut la cariera de manager imediat după retragerea din fotbalul profesionist. Primul său loc de muncă? Echipa națională a României. Pentru „Rege”, cum este el cunoscut în țara noastră, începutul n-a fost unul ușor. „Tricolorii” au fost învinși de Slovenia la barajul pentru Cupa Mondială din 2002 și rata în premieră calificarea după 1986.

Totuși, remarcă BBC, tabloul este diferit astăzi.

Hagi (58 de ani) este patron și antrenor la Farul Constanța, liderul campionatului românesc. După mandatele de la Galata, Bursaspor și Steaua, el a revenit în locul în care s-a născut, la Constanța, cu o ambiție curajoasă.

A început o academie de la zero, investind o parte din propria sa avere și împrumutându-se pentru a susține proiectul. Potrivit BBC, au fost injectate peste 10 milioane de lire sterline pentru a-și alimenta visul: să creeze o generație care să ducă România în lupta pentru câștigarea Cupei Mondiale.

Când a lansat academia, s-au înscris peste 200 de copii din toată România. Academia a preluat Viitorul Constanța, un club de liga a treia, și a produs inimaginabilul în 2017, când Hagi și echipa au câștigat titlul de campioni naționali. În 2021, s-a produs unirea cu Farul Constanța, clubul la care își începuse cariera „Regele”.

Astăzi, o mare parte din banii pe care Gheorghe Hagi i-a câștigat ca fotbalist sunt investiți în club. Farul este una dintre cele mai tinere echipe ale Europei, filosofia clubului fiind centrată pe dizvoltarea tinerilor, mai notează BBC.