Robert Popa și-a găsit echipă. Cu cine a semnat portarul

Robert Popa, fostul de la FCU Craiova și-a găsit echipă, după ce și-a încheiat toate conturile cu echipa lui Adrian Mititelu.

În această vară, tânărul portar a rămas liber de contract, însă nu și-a găsit angajament atât de rapid. Fostul internațional de tineret nu a mai jucat un meci oficial din perioada când juca pentru UTA Arad, iar acum va trebuie să tragă tare pentru a fi în tonus cu actualii colegi.

Cuprins:

Robert Popa va evolua în SuperLigă

Comunicatul transmis de Unirea Slobozia

Robert Popa va evolua în SuperLigă

După o vară plină de evenimente și transferuri de top, a venit și rândul celor de la Unirea Slobozia să facă total neașteptată. Echipa antrenată de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu i-au găsit rapid înlocuitor lui Denis Rusu, portarul de bază al echipei.

Acesta s-a accidentat grav, iar acum Robert Popa va fi omul care va sta între buturile echipei. Acesta a semnat un contract valabil pentru un, iar dacă va avea evoluții apreciate ar putea prelungi.

Comunicatul transmis de Unirea Slobozia

„Bine ai venit, Robert Popa! Robert Popa, în vârstă de 22 de ani, va apăra poarta #echipeiialomițenilor până la sfârșitul sezonului!

Portarul, a evoluat ultima oară la FCU Craiova și a mai fost legitimat de-a lungul carierei la Râmnicu Vâlcea, FC Argeș, Flacăra Horezu și UTA Arad. Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”,